INS Vagsheer Submarine: प्रोजेक्ट-75 की छठी स्कॉर्पीन पनडुब्बी आईएनएस वागशीर लॉन्च, जानिए इसकी खासियत

INS Vagsheer Submarine: भारतीय नौसेना के लिए मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट-75 की छठी स्कॉर्पीन श्रेणी पनडुब्बी, आईएनएस वागशीर (INS Vagsheer) को 20 अप्रैल 2022 को मुंबई में लॉन्च कर दिया गया. अब इसका समुद्री परीक्षण होगा तथा इसके बाद इसे विधिवत भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा.

प्रोजेक्ट-75 के अंतर्गत स्कॉर्पीन श्रेणी की 4 अति-आधुनिक पनडुब्बियां आईएनएस कलवरी, आईएनएस करंज, आईएनएस खंडेरी और आईएनएस वेला इस समय भारतीय नौसेना को अपनी सेवाएं दे रही हैं. बता दें कि इस सबमरीन की लान्चिंग प्रोजेक्ट-75 के अंतर्गत की गई है.

INS Vagsheer, the last of the Scorpene-class submarines of Project-75, launched in Mumbai



Defence Secretary Ajay Kumar was present at the launch of the submarine. pic.twitter.com/pzTKLEm3ez