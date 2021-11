सौरव गांगुली बने ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष, जानें सबकुछ

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को 17 नवंबर 2021 को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. यह फैसला दुबई में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की बोर्ड बैठक में लिया गया. गांगुली इस समिति में पहले पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल थे. लेकिन अब उन्हें प्रमोट कर दिया गया है.

सौरभ गांगुली अपने पूर्व साथी और भारत के कप्तान अनिल कुंबले की जगह लेंगे, जिन्होंने अपने नौ साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद पद को छोड़ा हैं. अनिल कुबंले तीन बार तीन-तीन साल की अधिकतम समयसीमा तक जिम्मेदारी संभालने के बाद इस पद से हट गये. कुंबले के 9 साल पूरे होने पर गांगुली को इस क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है.

BCCI Chair Sourav Ganguly has been appointed to the position of Chair of the ICC Men’s Cricket Committee after Anil Kumble stepped down having served a maximum of three, three-year terms: ICC



