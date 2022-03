Steve Smith ने रचा इतिहास, बने Test Cricket में सबसे तेजी से 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी

Steve Smith World Record: ऑस्ट्रेलिया के उपकप्तान स्टीव स्मिथ ने इतिहास रच दिया है. आस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने पाकिस्तान के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में विश्व रिकार्ड बना डाला है. स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8 हजार रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8 हजार रन बनाने के मामले में सभी दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया. उन्होंने लाहौर में खेली जा रही सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन यह शानदार उपलब्धि हासिल की. उन्होंने सबसे तेज 8 हजार रन बनाने के मामले में श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया है.

