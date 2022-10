Top 5 Hindi Current Affairs of the Day: 06 अक्टूबर 2022 - संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार, फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स, निकोल मान

Top 5 Hindi Current Affairs: टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 06 अक्टूबर 2022 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार, फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नॉक्स, निकोल मान और केमिस्ट्री नोबेल अवार्ड आदि शामिल हैं.

पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का प्रतिष्ठित नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड ( Nansen Refugee Award) जीता है, जो पद पर रहते हुए शरण चाहने वालों की रक्षा करने के अपने दृढ़ संकल्प के लिए प्रशंसा प्राप्त कर रही है।

एनी एर्नॉक्स (Annie Ernaux) को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है. एनी एर्नॉक्स को 'साहस और क्लिनिकल एक्यूटी के लिए प्रदान किया जाता है जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है' (for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory) के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है.

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अपनी पहली यात्रा के साथ अमेरिका की कर्नल निकोल मान (Nicole Mann) स्पेस की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला बन गईं है. उनके साथ कैप्टन जोश कसाडा, जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री कोइची वाकाटा और रोस्कोस्मोस की अंतरिक्ष यात्री अन्ना किकिना शामिल है.

वर्ष 2022 के केमिस्ट्री (रसायन विज्ञान) के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गयी है. इस वर्ष यह पुरस्कार कैरोलिन आर. बर्टोजी मोर्टन मेल्डाल और के. बैरी शार्पलेस को 'क्लिक केमिस्ट्री और बायोऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए' दिया गया है.

पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के कोठीपुरा में एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) का उद्घाटन किया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस एम्स से बिलासपुर जिले में स्वास्थ्य की सुविधाएं और बेहतर होंगी साथ ही रोजगार के भी अनेक अवसरों का भी सृजन होगा.