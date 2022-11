Top 5 Hindi Current Affairs of the Day: 17 नवंबर 2022 – मेटा इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट संध्या देवनाथन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी', आरबीआई, 'डिफेन्स सर्विसेज स्टाफ कॉलेज', IFSCA

भारत सरकार ने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। उन्होंने 2007 से 2009 तक वित्त मंत्रालय में सीईए के रूप में कार्य किया भी किया है। अरविंद विरमानी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं जिनमें द सुडोकू ऑफ इंडियाज ग्रोथ; एकध्रुवीय से त्रि-ध्रुवीय विश्व तक (From Unipolar to Tri-Polar World); बहु-ध्रुवीय संक्रमण विरोधाभास; भारत को समाजवादी ठहराव से वैश्विक शक्ति की ओर ले जाना (Propelling India from Socialist Stagnation to Global Power); और त्वरित विकास और गरीबी में कमी- भारत के विकास के लिए एक नीतिगत ढांचा।

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप