Top 5 Hindi Current Affairs of the Day: 25 जनवरी 2023 – T20 मेन्स क्रिकेटर, क्रिस हिपकिंस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, गणतंत्र दिवस

ब्लॉकबस्टर फिल्म 'RRR' का सुपरहिट सॉन्ग 'नाटू नाटू' (Naatu Naatu) ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट हुआ है. भारत की फिल्मों ने 95वें एकेडमी अवार्ड्स में 3 नामांकन प्राप्त किये है. आरआरआर के 'नाटू नाटू' के अलावा ऑल दैट ब्रीथ्स (All That Breathes) और द एलिफेंट व्हिस्परर्स (The Elephant Whisperers) को भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन मिला है.

