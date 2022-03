Russia-Ukraine Conflict: यूक्रेन का अगला राष्ट्रपति किसे बनाना चाहता है रूस, जानें सबकुछ

Russia-Ukraine Conflict: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है. आपको बता दें कि रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेन के निर्वासित पूर्व राष्ट्रपति विक्टर फेडोरोविच यानुकोविच को वोलोडिमिर जेलेंस्की की जगह यूक्रेन का अगला राष्ट्रपति घोषित किया जा सकता है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेनी राजनेता विक्टर फेडोरोविच यानुकोविच को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं. जानकारी के अनुसार यानुकोविच इस समय मिन्स्क में हैं. राष्ट्रपति पुतिन की पहली पसंद के तौर पर विक्टर यानुकोविच का नाम सामने आया है, जो कि यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं.

⚡️Media: Putin wants to reinstate Yanukovych as president of Ukraine.



Viktor Yanukovych is allegedly in Minsk, and the Kremlin is preparing an operation to replace Zelensky with the ex-president ousted by the EuroMaidan Revolution in 2014, according to Ukrainska Pravda’s sources