Weekly Current Affairs Quiz Hindi: 06 जून से 12 जून 2022 तक

Weekly Current Affairs Quiz Hindi: जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है.

1. विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?

a. 5 जून

b. 10 जनवरी

c. 12 मार्च

d. 18 अगस्त

2. निम्न में से किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है?

a. राजस्थान

b. मेघालय

c. तमिलनाडु

d. बिहार

3. विराट कोहली के इंस्टाग्राम (Virat Kohli Instagram Followers) पर कितने करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं?

a. 10 करोड़

b. 30 करोड़

c. 40 करोड़

d. 20 करोड़

4. हाल ही किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने मानेसर हरियाणा साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कारपोर्ट स्थापित किया है?

a. मारुति सुजुकी

b. टाटा मोटर्स

c. महिंद्रा समूह

d. इनमें से कोई नहीं

5. विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 (World Brain Tumor Day 2022) की थीम क्या है?

a. Stop Multiple Sclerosis

b. Stop Multiple Stronger

c. Together We Are Stronger

d. इनमें से कोई नहीं

6. किस राज्य सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गाँधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है?

a. बिहार

b. पंजाब

c. तमिलनाडु

d. राजस्थान

7. फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है?

a. 6.8 प्रतिशत

b. 5.8 प्रतिशत

c. 7.8 प्रतिशत

d. 4.8 प्रतिशत

8. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 09 जून 2022 को किस देश को 12 हाई-स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी?

a. चीन

b. वियतनाम

c. रूस

d. नेपाल

उत्तर-

1. a. 5 जून

हर साल विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) 5 जून को मनाया जाता है. पर्यावरण के मुद्दों के बारे में आम लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु ये दिवस मनाया जाता है. संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से साल 1972 में वैश्विक स्तरपर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और चिंता की वजह से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की नींव रखी गई. इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई. यहां दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 119 देश शामिल हुए थे.

2. b. मेघालय

मेघालय ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है. मेघालय ने ऑस्ट्रेलिया, चीन, अर्जेंटीना एवं तंजानिया की परियोजनाओं के साथ चुनाव लड़ा. मेघालय को श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ परियोजना के रूप में घोषित किया गया था तथा मेघे (MeghEA) इस वर्ष विजेता पुरस्कार जीतने वाली भारत की एकमात्र परियोजना है.

3. d. 20 करोड़

विराट कोहली के इंस्टाग्राम (Virat Kohli Instagram Followers) पर 20 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं. वे इतने फॉलोअर्स वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं. वे फॉलोअर्स के इस आंकड़े तक पहुंचने वाले विश्व के भी पहले क्रिकेटर हैं. वे कुल मिलाकर सभी खेलों के प्लेयर्स में तीसरे सबसे ज्यादा फॉलो किये जाने वाले खिलाड़ी भी हैं. विश्वभर में इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो तथा उसके बाद अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैं.

4. a. मारुति सुजुकी

मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा में अपने मानेसर कारखाने में 20 एमडब्ल्यूपी (मेगावॉट पीक) क्षमता का सौर बिजली संयंत्र लगाया है. कंपनी ने हाल ही में बयान में कहा कि इस इकाई से सालाना 28,000 मेगावॉट बिजली का उत्पादन होगा. यह कारखाने में सालाना 67,000 से अधिक कारों के उत्पादन के लिये बिजली की जरूरत को पूरा करने के बराबर है.

5. c. Together We Are Stronger

दुनियाभर में हर साल 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है. ये दिवस ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है. ब्रेन ट्यूमर तब होता है जब मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाएं बड़े पैमाने बढ़ जाती हैं और यह कैंसर और नॉन-कैंसर दोनों हो सकता है. वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2022 की थीम 'Together We Are Stronger' है.

6. d. राजस्थान

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों को फिर से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में खेलों के विकास के लिए बड़े फैसले ले रही है. साथ ही पदक विजेताओं के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि जारी रहेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 29 अगस्त 2022 से शुरू होंगे. इसमें सभी उम्र के 27 लाख से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. उन्होंने कहा कि यह आयोजन राज्य में प्रतिभा खोज का एक बड़ा मंच बनेगा.

7. c. 7.8 प्रतिशत

फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर 7.8 प्रतिशत कर दिया है. इससे पहले आर्थिक विकास की गति 8.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई गई थी. वैश्विक जिंस कीमतों में तेजी के कारण महंगाई बढ़ने के चलते यह कटौती की गई. फिच ने अपने बयान में कहा है कि प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारत का मजबूत मीडियम-टर्म ग्रोथ आउटलुक रेटिंग के लिए एक प्रमुख सहायक कारण है और यह क्रेडिट मेट्रिक्स में क्रमिक सुधार को बनाए रखेगा.

8. b. वियतनाम

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 09 जून 2022 को वियतनाम को 12 हाई-स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी. इन नौकाओं का निर्माण भारत द्वारा वियतनाम को दी गई 100 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता के तहत किया गया है. गौरतलब है कि इनमें से पहली 5 नौकाओं का निर्माण भारत में किया गया था जबकि शेष बची 7 नौकाओं को वियतनाम में बनाया गया था.