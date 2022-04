साप्ताहिक करेंट अफेयर्स Quiz: 21 मार्च से 27 मार्च 2022 तक

6. c. 21 मार्च 21 मार्च को हर साल दुनिया भर अंतरराष्ट्रीय वन दिवस (International Day of Forests) मनाया जाता है. यह दिन सभी तरह के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है. आपको बता दें कि इस दिन देशों को वनों एवं पेड़ों से संबंधित गतिविधियों का आयोजन करने हेतु स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाता है. इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2022 की थीम ‘वन और सतत उत्पादन और खपत‘ (Forests and sustainable production and consumption) है.

