Harshada Sharad Garud ने रचा इतिहास, 16 साल की वेटलिफ्टर ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल

#GreatNews 🥳 🇮🇳 begins campaign at IWF World Junior #Weightlifting Championships 2022 with a GOLD Harshada Garud Sharad 🏋️‍♀️clinches 🥇in Women's 45kg with a total lift of 153kg (Snatch- 70kg, Clean & Jerk- 83kg) Heartiest congratulations 🎊 👏 📽️ @iwfnet pic.twitter.com/lvMBJq061a

