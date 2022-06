क्या है Liquid Mirror Telescope, उत्तराखंड में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलिस्कोप स्थापित

What is Liquid Mirror Telescope? भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलिस्कोप उत्तराखंड में एक पहाड़ी देवस्थल के ऊपर चालू किया गया है. नैनीताल के देवस्थल में लगी हाईटेक दूरबीन से परिणाम मिलने में अभी समय है, लेकिन विश्व रिकॉर्ड के वजह से यह सुर्खियों में है. आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (ARIES Nainital) ने खगोल-विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है.

खगोल वैज्ञानिकों ने देवस्थल में चार मीटर व्यास वाली पहली इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप (International Liquid Mirror Telescope) स्थापित करने में सफलता हासिल की है. इस टेलीस्कोप की स्थापना में भारत समेत कनाडा, बेल्जियम, पौलैंड एवं उज्बेकिस्तान ने सहायता किया है. सभी देशों की इस संयुक्त परियोजना की लागत करीब 50 करोड़ बताई गई है.

A Unique Liquid-Mirror Telescope located at an altitude of 2450 metres at Devasthal Observatory campus of @ARIESNainital sees first light in the Indian Himalayas.@DrJitendraSingh @srivaric @dipu_iia

