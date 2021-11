क्या है सुपर हरक्यूलिस विमान, जो पीएम मोदी को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर उतारा?

What is Super Hercules Aircraft, which will land PM Modi on Purvanchal Expressway?

#WATCH | IAF fighter aircrafts conduct trial run on airstrip ahead of Purvanchal Expressway inauguration, in Sultanpur Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the expressway on Nov 16. pic.twitter.com/x2rY7wk4LG

What is Super Hercules Aircraft? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे (Purvanchal Express way) का उद्घाटन किया. इसका निर्माण 22,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया गया है. यह यूपी का तीसरा रनवे वाला एक्सप्रेस-वे है, जहां लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे. इससे पहले आगरा एक्सप्रेस-वे और यमुना एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान उतर चुके हैं.

