ICC Women's World Cup 2022: भारत ने पाकिस्तान को 107 रन से हराया

ICC Women's World Cup 2022: भारत ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) महिला विश्वकप में पाकिस्तान को 107 रन से हरा दिया. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तथा पाकिस्तान को 245 रन का लक्ष्य दिया. जवाब में पाकिस्तान की टीम 137 रन पर ऑलआउट हो गई.

भारत के दिए 245 रन के टारगेट के जवाब में पाकिस्‍तान की टीम 43 ओवर में 137 रन पर ही सिमट गई. पहले पूजा वस्‍त्राकर, स्‍मृति मंधाना तथा स्‍नेह राणा ने बल्‍ले से कमाल किया. वहीं झूलन गोस्‍वामी, राजेश्‍वरी गायकवाड़, स्‍नेह राणा ने गेंद से कमाल किया. आपको बता दें कि विकेट के पीछे ऋचा घोष ने शानदार प्रदर्शन किया.

India start off their #CWC22 campaign in style 👏 They register a commanding victory against arch-rivals Pakistan 🙌 #PAKvIND pic.twitter.com/s8Di9Dg9qi

भारतीय महिला टीम ने विश्व कप में जीत के साथ आगाज किया है. वहीं, टीम ने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 107 रन से हराया. भारत ने पाकिस्‍तान पर दर्ज की 107 रन से बड़ी जीत दर्ज कर ली है. मेघना सिंह ने 43वें ओवर की आखिरी गेंद पर डियाना बैग को हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच आउट करवा दिया तथा पाकिस्‍तान को 137 रन पर समेट दिया. डियाना बैग ने 24 रन की पारी खेली.

भारत साल 2005 और साल 2017 में उप विजेता रहा तथा इस बार वह खिताब से कम कुछ नहीं चाहता है. खासकर जबकि दो भारतीय स्टार खिलाड़ी कप्तान मिताली राज एवं तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी अपना आखिरी विश्व कप खेल रही हैं.

First ever ODI 50 for Sneh Rana and what a time to bring it up 👏#CWC22 pic.twitter.com/H2oa3k1t2b