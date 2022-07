World Athletics Championship 2022: एल्धोस पॉल ट्रिपल जंप फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय बने नीरज चोपड़ा, रोहित यादव ने भी किया क्वालीफाई

World Athletics Championship 2022: एल्धोस पॉल ट्रिपल जंप के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय बने, जिन्होने 21 जुलाई, 2022 को यूजीन, ओरेगन में होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 16.68 मीटर की छलांग के साथ फाइनल में अपनी जगह बनाई। वह ग्रुप ए क्वालिफिकेशन राउंड में छठे स्थान पर रहे और कुल मिलाकर 12 खिलाड़ियों ने 24 जुलाई, 2022 को होने वाले 12-एथलीट फाइनल के लिए क्वालीफाई किया है।

25 वर्षीय एल्धोस पॉल का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 16.99 है, जिसे उन्होंने अप्रैल में हुए फेडरेशन कप में स्वर्ण जीतने के प्रयास में दर्ज किया था। वीजा संबंधी दिक्कतों का सामना करने के बाद वह कुछ दिन पहले ही अमेरिका पहुंचे थे।

दो अन्य भारतीय एथलीट - प्रवीण चित्रवेल और अब्दुल्ला अबूबकर - क्रमशः 16.49 मीटर और 16.45 मीटर की छलांग के साथ कुल मिलाकर 17वें और 19वें स्थान पर रहने के बाद फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे।

India🇮🇳 created history at @WCHoregon22 !



✅ For the 1st time two Indian Javelin throwers reach the Final at World Championships @Neeraj_chopra1 (88.39m)@RohitJavelin (80.42m)



✅️ Eldhose Paul becomes the 1st Indian to reach the Men’s Triple Jump Final (16.68m) pic.twitter.com/DJeGy7GCJg