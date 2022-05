World No Tobacco Day 2022: जानें भारत में हर साल तंबाकू के सेवन से कितनी होती हैं मौतें?

World No Tobacco Day 2022: विश्व तंबाकू निषेध दिवस (World No Tobacco Day 2022) विश्वभर में हर साल 31 मई को मनाया जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, भारत में तंबाकू के सेवन के वजह से प्रत्येक साल 10 मिलियन से ज़्यादा मौतें होती हैं और दुनिया के 12 प्रतिशत धूम्रपान करने वाले भारत में रहते हैं.

यह दिवस तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है. बता दें मानव लागत के अतिरिक्त तंबाकू के सेवन से पर्यावरण भी खराब होता है. हम सभी जानते है कि तंबाकू का सेवन हमारे स्वास्थ्य हेतु कितना हानिकारक है, फिर भी हमलोग तंबाकू के सेवन करना नहीं छोड़ते. इस दिवस का उद्देश्य तंबाकू के उपयोग से जुड़े खतरे को सामने लाना है.

It's #WorldNoTobaccoDay!



Tobacco is killing us & our 🌎🌍🌏



Not only does tobacco 💀 kill 8⃣ million people every year, the tobacco industry leaves a long trail of destruction on our environment long before tobacco & nicotine products are even sold.#TobaccoExposed