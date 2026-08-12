Rivers in Uttarakhand: ये है उत्तराखंड की दो प्रमुख नदियां जिनके संगम से बनती है गंगा

Alaknanda और Bhagirathi: गंगा का नाम आते ही हमारे मन में एक ऐसी नदी की तस्वीर उभरती है, जो सदियों से भारत की आस्था, संस्कृति और जीवन का हिस्सा रही है। लेकिन जिस गंगा को हम जानते हैं, उसका सफर शुरू ही दो अलग-अलग हिमालयी नदियों अलकनंदा और भागीरथी से होता है। दोनों नदियां अलग-अलग रास्तों से पहाड़ों को पार करती हुई उत्तराखंड के देवप्रयाग पहुंचती हैं। यहां इनका संगम होता है और इसी के बाद इनकी संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। कहां से निकलती है अलकनंदा? अलकनंदा का उद्गम उत्तराखंड के चमोली जिले में सतोपंथ और भागीरथ खरक ग्लेशियर क्षेत्र के आसपास माना जाता है। ऊंचे हिमालय से निकलने के बाद यह नदी पहाड़ों के बीच अपना लंबा सफर तय करती है। रास्ते में यह माना, बद्रीनाथ, जोशीमठ, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और श्रीनगर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों से गुजरती है और आखिरकार देवप्रयाग पहुंचती है। अलकनंदा की खास बात यह है कि इसके सफर में उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंच प्रयाग आते हैं।

अलकनंदा के साथ बनते हैं 5 पवित्र प्रयाग विष्णुप्रयाग- धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम नंदप्रयाग- नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कर्णप्रयाग- पिंडर और अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग- मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग- भागीरथी और अलकनंदा का संगम भागीरथी की शुरुआत कहां से होती है? भागीरथी का सफर गौमुख से शुरू होता है। गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर का हिममुख है, जो समुद्र तल से करीब 3,892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गौमुख से निकलकर भागीरथी गंगोत्री, हर्षिल, उत्तरकाशी और टिहरी से गुजरती हुई देवप्रयाग की ओर बढ़ती है। भागीरथी नाम के पीछे क्या कहानी है? भागीरथी का नाम भारतीय धार्मिक परंपरा में राजा भगीरथ से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से गंगा की इस धारा को भागीरथी नाम से जाना गया। गंगोत्री भी इसी नदी के किनारे बसा प्रमुख तीर्थस्थल है।