KCET 2025 Mock Seat Allotment Result Today
Focus
Quick Links

Asia Cup 2025: बदल गया एशिया कप के मैचों का टाइम, जानें भारत में कब देख पाएंगे

By Bagesh Yadav
Aug 31, 2025, 08:02 IST

Asia Cup 2025 के शेड्यूल में बड़ा बदलाव हुआ है। सितंबर में UAE की तेज गर्मी को देखते हुए 19 में से 18 मैच अब आधा घंटा देर से शुरू होंगे। दुबई और अबू धाबी में होने वाले सभी दिन-रात्रि मुकाबले भारतीय समयानुसार रात 8 बजे खेले जाएंगे। सिर्फ 15 सितंबर का UAE बनाम ओमान मैच शाम 5:30 बजे IST से होगा।

Asia Cup 2025: अब सभी दिन-रात्रि मुकाबले भारतीय दर्शकों के लिए रात 8:00 बजे (IST) से शुरू होंगे।
Asia Cup 2025: अब सभी दिन-रात्रि मुकाबले भारतीय दर्शकों के लिए रात 8:00 बजे (IST) से शुरू होंगे।

Asia Cup 2025: UAE में आयोजित होने वाले एशिया कप 2025 को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। इस बार टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ही एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने खिलाड़ियों की सुरक्षा और गर्म मौसम को देखते हुए मैच टाइमिंग्स में बदलाव कर दिया है। दरअसल, सितंबर में यूएई के रेगिस्तानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुँच जाता है, जिससे खिलाड़ियों को थकान और हीट-इंजरी का खतरा रहता है। ऐसे में मुकाबलों को शाम के समय कराना ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक माना गया है। इसी वजह से 19 में से 18 मैच अब पहले के तय समय से 30 मिनट देर से शुरू होंगे। इसका असर हाई-वोल्टेज भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले पर भी पड़ेगा।

Asia Cup 2025 Schedule: एशिया कप शेड्यूल जारी, देखें भारत सही सभी मैचों की पूरी लिस्ट

Asia Cup 2025: टीम India Squad में किसे मिली जगह, कौन हुआ बाहर, देखें पूरी टीम

एशिया कप 2025 9 सितंबर से 28 सितंबर तक खेला जाएगा। पूरे टूर्नामेंट में कुल 19 मुकाबले होंगे, जिनमें से 11 मैच दुबई में और 8 मैच अबू धाबी में खेले जाएंगे।

Asia Cup Start Time नया मैच टाइम्स हाई लाइट्स 

  • अब 18 में से 19 मुकाबले शाम 6:30 बजे (लोकल टाइम) / रात 8:00 बजे (IST) से शुरू होंगे।

  • केवल UAE बनाम ओमान मैच (15 सितंबर) 4:00 PM लोकल टाइम (5:30 PM IST) पर खेला जाएगा।

भारत में कब देख सकेंगे मैच?

भारतीय फैंस को हर दिन प्राइम टाइम पर मैच देखने का मौका मिलेगा.भारत में दर्शक एशिया कप 2025 के सभी दिन-रात्रि मुकाबले रात 8:00 बजे (IST) से देख पाएंगे। यानी दुबई और अबू धाबी में 6:30 PM (लोकल टाइम) से शुरू होने वाले मैच भारत में रात 8 बजे प्रसारित होंगे।

भारत का मैच शेड्यूल हाइलाइट्स

  • भारत का पहला मैच 10 सितंबर को मेज़बान UAE के खिलाफ, दुबई में शाम 6:30 PM (लोकल टाइम) से।

  • सबसे चर्चित भारत बनाम पाकिस्तान मैच 14 सितंबर को दुबई में शाम 6:30 PM (लोकल टाइम) से।

  • ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला भारत का 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ होगा।

  • फाइनल 28 सितंबर को दुबई में नए समयानुसार शाम 6:30 PM से खेला जाएगा।

एशिया कप का क्यों बदला गया समय:

बता दें कि सितंबर में UAE की गर्मी 40°C से ऊपर तक बढ़ जाती है। जिस कारण खिलाड़ियों की सुरक्षा, थकान और हीट-इंजरी से बचाव को देखते हुए समय आगे बढ़ाया गया। अब अधिकांश मुकाबले डे-नाइट शेड्यूल में आरामदायक शाम के मौसम में खेले जाएंगे।

Asia Cu 2025 टूर्नामेंट स्ट्रक्चर

  • फॉर्मेट: T20I

  • तारीखें: 9 सितंबर से 28 सितंबर तक

  • मेजबान शहर: दुबई और अबू धाबी

  • ग्रुप A: भारत, पाकिस्तान, UAE, ओमान

  • ग्रुप चरण के बाद टॉप टीमें सुपर फोर स्टेज खेलेंगी और फिर 28 सितंबर को दुबई में होगा फाइनल।

इस शेड्यूल परिवर्तन से न केवल खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि मैच क्वालिटी और दर्शकों का अनुभव भी और बेहतर होगा।

Asia Cup Most Runs: एशिया कप में सर्वाधिक रन किसके नाम? इस भारतीय के नाम सबसे अधिक रन


Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News