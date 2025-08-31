Asia Cup 2025: बदल गया एशिया कप के मैचों का टाइम, जानें भारत में कब देख पाएंगे

Asia Cup 2025: UAE में आयोजित होने वाले एशिया कप 2025 को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। इस बार टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ही एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने खिलाड़ियों की सुरक्षा और गर्म मौसम को देखते हुए मैच टाइमिंग्स में बदलाव कर दिया है। दरअसल, सितंबर में यूएई के रेगिस्तानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुँच जाता है, जिससे खिलाड़ियों को थकान और हीट-इंजरी का खतरा रहता है। ऐसे में मुकाबलों को शाम के समय कराना ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक माना गया है। इसी वजह से 19 में से 18 मैच अब पहले के तय समय से 30 मिनट देर से शुरू होंगे। इसका असर हाई-वोल्टेज भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले पर भी पड़ेगा।

एशिया कप 2025 9 सितंबर से 28 सितंबर तक खेला जाएगा। पूरे टूर्नामेंट में कुल 19 मुकाबले होंगे, जिनमें से 11 मैच दुबई में और 8 मैच अबू धाबी में खेले जाएंगे।