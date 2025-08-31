Asia Cup 2025: बदल गया एशिया कप के मैचों का टाइम, जानें भारत में कब देख पाएंगे

Asia Cup 2025: UAE में आयोजित होने वाले एशिया कप 2025 को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। इस बार टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले ही एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने खिलाड़ियों की सुरक्षा और गर्म मौसम को देखते हुए मैच टाइमिंग्स में बदलाव कर दिया है। दरअसल, सितंबर में यूएई के रेगिस्तानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुँच जाता है, जिससे खिलाड़ियों को थकान और हीट-इंजरी का खतरा रहता है। ऐसे में मुकाबलों को शाम के समय कराना ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक माना गया है। इसी वजह से 19 में से 18 मैच अब पहले के तय समय से 30 मिनट देर से शुरू होंगे। इसका असर हाई-वोल्टेज भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले पर भी पड़ेगा।
Asia Cup 2025 Schedule: एशिया कप शेड्यूल जारी, देखें भारत सही सभी मैचों की पूरी लिस्ट
Asia Cup 2025: टीम India Squad में किसे मिली जगह, कौन हुआ बाहर, देखें पूरी टीम
एशिया कप 2025 9 सितंबर से 28 सितंबर तक खेला जाएगा। पूरे टूर्नामेंट में कुल 19 मुकाबले होंगे, जिनमें से 11 मैच दुबई में और 8 मैच अबू धाबी में खेले जाएंगे।
Asia Cup Start Time नया मैच टाइम्स हाई लाइट्स
-
अब 18 में से 19 मुकाबले शाम 6:30 बजे (लोकल टाइम) / रात 8:00 बजे (IST) से शुरू होंगे।
-
केवल UAE बनाम ओमान मैच (15 सितंबर) 4:00 PM लोकल टाइम (5:30 PM IST) पर खेला जाएगा।
भारत में कब देख सकेंगे मैच?
भारतीय फैंस को हर दिन प्राइम टाइम पर मैच देखने का मौका मिलेगा.भारत में दर्शक एशिया कप 2025 के सभी दिन-रात्रि मुकाबले रात 8:00 बजे (IST) से देख पाएंगे। यानी दुबई और अबू धाबी में 6:30 PM (लोकल टाइम) से शुरू होने वाले मैच भारत में रात 8 बजे प्रसारित होंगे।
भारत का मैच शेड्यूल हाइलाइट्स
-
भारत का पहला मैच 10 सितंबर को मेज़बान UAE के खिलाफ, दुबई में शाम 6:30 PM (लोकल टाइम) से।
-
सबसे चर्चित भारत बनाम पाकिस्तान मैच 14 सितंबर को दुबई में शाम 6:30 PM (लोकल टाइम) से।
-
ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला भारत का 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ होगा।
-
फाइनल 28 सितंबर को दुबई में नए समयानुसार शाम 6:30 PM से खेला जाएगा।
एशिया कप का क्यों बदला गया समय:
बता दें कि सितंबर में UAE की गर्मी 40°C से ऊपर तक बढ़ जाती है। जिस कारण खिलाड़ियों की सुरक्षा, थकान और हीट-इंजरी से बचाव को देखते हुए समय आगे बढ़ाया गया। अब अधिकांश मुकाबले डे-नाइट शेड्यूल में आरामदायक शाम के मौसम में खेले जाएंगे।
Asia Cu 2025 टूर्नामेंट स्ट्रक्चर
-
फॉर्मेट: T20I
-
तारीखें: 9 सितंबर से 28 सितंबर तक
-
मेजबान शहर: दुबई और अबू धाबी
-
ग्रुप A: भारत, पाकिस्तान, UAE, ओमान
-
ग्रुप चरण के बाद टॉप टीमें सुपर फोर स्टेज खेलेंगी और फिर 28 सितंबर को दुबई में होगा फाइनल।
इस शेड्यूल परिवर्तन से न केवल खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि मैच क्वालिटी और दर्शकों का अनुभव भी और बेहतर होगा।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation