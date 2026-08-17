BWF World Championships: इस स्टार शटलर ने दिलाया है भारत को इकलौता गोल्ड, देखें अब तक के विजेता
BWF World Championships: भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में अब तक 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज, यानी कुल 15 पदक जीते हैं। साल 2026 में घरेलू सरजमीं पर खेल रहे भारतीय शटलरों के लिए इस बार अधिक पदक जीतने का बड़ा मौका है।
नई दिल्ली में 17 अगस्त से BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का आगाज हो गया है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दुनिया के दिग्गज शटलर खिताब के लिए भिड़ रहे हैं। भारत दूसरी बार इस बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2009 में हैदराबाद में वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित हुई थी।
भारतीय बैडमिंटन के लिए यह टूर्नामेंट इसलिए भी खास है, क्योंकि अब तक 11 भारतीय शटलर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुल 15 मेडल जीत चुके हैं। हालांकि, गोल्ड की बात करें तो यह उपलब्धि अब तक सिर्फ पीवी सिंधु के नाम है। उन्होंने 2019 में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा था।
पीवी सिंधु ने दिलाया भारत को इकलौता गोल्ड
साल 2019 में पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स का फाइनल जीतकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का इंतजार खत्म किया। यह अब तक इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत का इकलौता स्वर्ण पदक है।
सिंधु की खास बात यह है कि उन्होंने अलग-अलग सालों में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5 पदक अपने नाम किए।
बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के सभी मेडल विजेता
प्रकाश पादुकोण (1983) - कांस्य, पुरुष सिंगल्स
ज्वाला गट्टा / अश्विनी पोनप्पा (2011) - कांस्य, महिला डबल्स
पीवी सिंधु (2013) - कांस्य, महिला सिंगल्स
पीवी सिंधु (2014) - कांस्य, महिला सिंगल्स
साइना नेहवाल (2015) - रजत, महिला सिंगल्स
साइना नेहवाल (2017) - कांस्य, महिला सिंगल्स
पीवी सिंधु (2017) - रजत, महिला सिंगल्स
पीवी सिंधु (2018) - रजत, महिला सिंगल्स
पीवी सिंधु (2019) - स्वर्ण, महिला सिंगल्स
बी. साई प्रणीत (2019) - कांस्य, पुरुष सिंगल्स
किदांबी श्रीकांत (2021) - रजत, पुरुष सिंगल्स
लक्ष्य सेन (2021) - कांस्य, पुरुष सिंगल्स
सात्विक साईराज रंकी रेड्डी / चिराग शेट्टी (2022) - कांस्य, पुरुष डबल्स
एच.एस. प्रणय (2023) - कांस्य, पुरुष सिंगल्स
सात्विक साईराज रंकी रेड्डी / चिराग शेट्टी (2025) - कांस्य, पुरुष डबल्स
15 मेडल, लेकिन एक कमी अभी बाकी
भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में अब तक 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज, यानी कुल 15 पदक जीते हैं। लेकिन एक कैटेगरी ऐसी है, जहां भारत का खाता अभी तक नहीं खुला है। मिक्स्ड डबल्स में भारत को अब तक एक भी पदक नहीं मिला है।
2026 में भारतीय शटलरों के लिए खास मौका
घरेलू सरजमीं पर खेल रहे भारतीय शटलरों के लिए इस बार मौका बड़ा है। फैंस की नजरें इस बात पर रहेंगी कि क्या भारत अपना दूसरा वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड जीत पाता है और क्या इस बार मिक्स्ड डबल्स में भी कोई भारतीय जोड़ी पोडियम तक पहुंचती है।
Senior Executive - Editorial
Bagesh Yadav is a journalist and current affairs analyst with over six years of experience in education journalism, national and international affairs, and digital media. He has contributed to India’s leading knowledge platforms, including Vision IAS and Only IAS, and currently serves in a senior editorial role at Jagranjosh.com, where he leads coverage across the Current Affairs and General Knowledge sections. His expertise spans breaking news, government policy analysis, world affairs, sports updates, science and technology, and visually engaging infographics. Known for his commitment to factual accuracy, editorial integrity, and audience-first storytelling, Bagesh delivers well-researched, accessible, and impactful journalism that serves millions of students, competitive exam aspirants, and informed readers across India.