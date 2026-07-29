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एशिया की सबसे गहरी नदी, जो पूरी दुनिया में लंबाई में रखती है तीसरा स्थान

By Kishan Kumar
Last Updated: Jul 29, 2026, 12:03 IST

एशिया में बहुत-सी नदियों का प्रवाह होता है। इनमें कुछ नदियां अपनी लंबाई, तो कुछ नदियां अपनी गहराई के लिए जानी जाती हैं। इस कड़ी में एक नदी ऐसी भी है, जिसे एशिया की सबसे गहरी नदी के तौर पर भी जाना जाता है। इस लेख में हम इस नदी के बारे में विस्तार से जानेंगे।

एशिया की सबसे गहरी नदी
एशिया की सबसे गहरी नदी

एशिया में विभिन्न नदियां बहती हैं, जो कि अपनी लंबाई और गहराई, दोनों के लिए जानी जाती हैं। हालांकि, इनमें से कुछ नदियां ऐसी हैं, जो कि लंबाई से ज्यादा गहराई के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं। इस कड़ी में यांग्त्जी नदी ऐसी नदी है, जिसे एशिया की सबसे गहरी नदी होने का दर्जा प्राप्त है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी भी है, जो कि चीन की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सभ्यता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

चीनी भाषा में इस नाम से जानी जाती है नदी 

यांग्त्जी नदी को चीनी भाषा में 'चांग जियांग' (Chang Jiang) के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब लंबी नदी होता है, जो कि चीन की आर्थिक व्यवस्था के लिए एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण नदी मानी जाती है।

कहां से निकलती है यांग्त्जी नदी

यांग्त्जी नदी का उद्गम तिब्बत के पठार पर तांगगुला पर्वत श्रृंखला के ग्लेशियर से होता है। यह नदी यहां से पूर्व की ओर बहते हुए चीन के प्रांतों से गुजरती है और करीब 6,300 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद शंघाई शहर के पास पूर्वी चीन सागर में जाकर मिल जाती है। आपको बता दें कि लंबाई के मामले में यह दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है।

कितनी गहरी है यांग्त्जी नदी

यांग्त्जी नदी की कुछ जगहों पर गहराई 200 मीटर यानि कि 656 फीट तक हो जाती है। यही वजह है कि इस नदी को एशिया की सबसे गहरी नदी के तौर पर जाना जाता है।

नदी का आर्थिक महत्त्व

आपको बता दें कि इस नदी को चीन का "स्वर्णिम जलमार्ग" कहा जाता है। नदी का एक बड़ा हिस्सा बड़े जहाजों के लिए है, जिससे बड़े बाजारों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ा जाता है। वहीं, चीन की जीडीपी का लगभग 40% हिस्सा इसी नदी के बेसिन से आता है।

दूसरी तरफ, नदी पर बना 'थ्री गॉर्जेस बांध' दुनिया की सबसे बड़ी Hydroelectric प्रोजेक्ट में से एक है। यह बांध न केवल करोड़ों घरों के लिए बिजली पैदा करता है, बल्कि नदी में आने वाली बाढ़ को रोकने में भी मदद करता है।

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior Executive - Editorial

A seasoned journalist and Multimedia Producer with over 8 years of experience in print and digital media, Kishan specializes in turning complex topics into clear, compelling narratives. Currently working as a Senior Content Writer in the GK section at Jagran Josh, he brings deep subject expertise in History, Polity, and Geography, writing on national and international affairs from a general knowledge perspective. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com.

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First Published: Jul 29, 2026, 12:03 IST

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