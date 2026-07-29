एशिया की सबसे गहरी नदी, जो पूरी दुनिया में लंबाई में रखती है तीसरा स्थान

एशिया में विभिन्न नदियां बहती हैं, जो कि अपनी लंबाई और गहराई, दोनों के लिए जानी जाती हैं। हालांकि, इनमें से कुछ नदियां ऐसी हैं, जो कि लंबाई से ज्यादा गहराई के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं। इस कड़ी में यांग्त्जी नदी ऐसी नदी है, जिसे एशिया की सबसे गहरी नदी होने का दर्जा प्राप्त है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी भी है, जो कि चीन की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सभ्यता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

चीनी भाषा में इस नाम से जानी जाती है नदी

यांग्त्जी नदी को चीनी भाषा में 'चांग जियांग' (Chang Jiang) के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब लंबी नदी होता है, जो कि चीन की आर्थिक व्यवस्था के लिए एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण नदी मानी जाती है।

कहां से निकलती है यांग्त्जी नदी

यांग्त्जी नदी का उद्गम तिब्बत के पठार पर तांगगुला पर्वत श्रृंखला के ग्लेशियर से होता है। यह नदी यहां से पूर्व की ओर बहते हुए चीन के प्रांतों से गुजरती है और करीब 6,300 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद शंघाई शहर के पास पूर्वी चीन सागर में जाकर मिल जाती है। आपको बता दें कि लंबाई के मामले में यह दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है।