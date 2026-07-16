क्या है परिसीमन और महिला आरक्षण बिल, जो आजकल है चर्चा में, आसान शब्दों में समझें सब कुछ
संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र सरकार कई बड़े संवैधानिक बदलावों से जुड़े विधेयक लाने की तैयारी में है, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा परिसीमन विधेयक 2026 की हो रही है। चलिए इसके बारें में विस्तार से जानने की कोशिश करते है।
20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार कई बड़े संवैधानिक बदलावों से जुड़े विधेयक ला सकती है। इनमें सबसे अहम है संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 माना जा रहा है जिसके जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने और देशभर में नए सिरे से परिसीमन (Delimitation) कराने का प्रस्ताव है।
इसी मुद्दे को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जबकि एनसीपी के दोनों गुटों के नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक की है।
क्या होता है परिसीमन?
आसान भाषा में समझें तो परिसीमन का मतलब है जनसंख्या में बदलाव के अनुसार लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों का दोबारा निर्धारण करना, ताकि हर क्षेत्र को उसकी आबादी के हिसाब से उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 के अनुसार राज्यों को उनकी आबादी के अनुपात में लोकसभा सीटें मिलती हैं, जबकि अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन कराने का प्रावधान करता है।
सरकार कौन-कौन से विधेयक लाने की तैयारी में?
सरकार तीन अहम विधेयक लाने की तैयारी में है, जिसकी डिटेल आप यहां देख सकते है-
संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026: लोकसभा की सीटें बढ़ाने और अनुच्छेद 81 व 82 में संशोधन के लिए।
परिसीमन विधेयक, 2026: नए परिसीमन आयोग के गठन और प्रक्रिया तय करने के लिए।
महिला आरक्षण से जुड़ा विधेयक: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण को लागू करने की दिशा में अगला कदम।
यदि बिल पास हुआ तो लोकसभा में क्या होगा बदलाव?
यदि प्रस्ताव पास हो जाता है, तो लोकसभा की मौजूदा 543 सीटें बढ़कर अधिकतम 850 हो सकती हैं। जिसके बाद 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी।
यानी लोकसभा की सदस्य संख्या में लगभग 50% की बढ़ोतरी होगी। इससे एक सांसद के क्षेत्र में आने वाले मतदाताओं की संख्या कम हो सकती है और प्रतिनिधित्व पहले से अधिक संतुलित होने की उम्मीद है।
आर्टिकल 81 में क्या बदलेगा?
अब तक परिसीमन के लिए पिछली जनगणना के आंकड़े आधार माने जाते थे। प्रस्तावित संशोधन के बाद संसद को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह कानून बनाकर तय करे कि किस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन किया जाएगा।
महिला आरक्षण 2029 से लागू करने की तैयारी
साल 2023 में पारित 106वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत परिसीमन के बाद ही होनी थी।
चूंकि 2021 की जनगणना अब तक पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए सरकार अब 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन कराने का प्रस्ताव ला रही है। इसी वजह से सरकार का लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण लागू करना है।
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