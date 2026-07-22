भारत का महाकिला, जिसमें मौजूद थे 200 किले, कभी सिखों की थी पहली राजधानी

भारत के इतिहास में जब भी किलों की बात होती है, तो इसमें कई बड़े-बड़े किलों का नाम लिया जाता है। हालांकि, इन किलों में से एक हरियाणा में मौजूद लौहगढ़ नाम का एक किला ऐसा भी है, जिसे महाकिला नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि यह किला कभी सिखों की पहली राजधानी हुआ करता था। आज भी इस किले को देखा जा सकता है, जिसमें 200 छोटे-छोटे किले के होने के प्रमाण मिलते हैं। इस लेख में हम इस किले के बारे में विस्तार से जानेंगे।

हरियाणा में कहां है किला

लौहगढ़ किले हरियाणा के यमुनानगर जिले में बिलासपुर एरिया और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर शिवालिक पहाड़ियों के पास बना हुआ है।

किसने बनवाया था किला

लौहगढ़ किले का निर्माण 1710 में महान सिख सेनापति बाबा बंदा सिंह बहादुर द्वारा करवाया गया था। उन्होंने इस किले से ही सिख इंटीग्रीटी की शुरुआत की और गुरु नानक देव व गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर पहले सिक्के चलवाए। उन्होंने इस किले को सिखों की पहली राजधानी बनाया था।