भारत की वह ताला कंपनी, जिसने 107 साल पहले बनाया था दुनिया का पहला शाकाहारी साबुन

भारत में आपने अलग-अलग कंपनियों के बारे में पढ़ा और सुना होगा, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में खुद की सफलता की कहानियों को लिखा है। इस कड़ी में भारत मे एक कंपनी ऐसी भी मौजूद है, जिसने 107 साल पहले दुनिया का पहला शाकाहारी साबुन बनाया था। यह साबुन आज भारत में हर घर की पसंद बन चुका है। खास बात यह है इस साबुन की शुरुआत स्वदेशी आंदोलन के साथ हुई थी।

अर्देशिर गोदरेज ने की शुरुआत

अर्देशिर गोदरेज पेशे से एक वकील थे, जिन्होंने 1895 में एक सर्जिकल उपकरण बनाने वाली कंपनी की शुरुआत की। हालांकि, बाद में उनके क्लाइंट द्वारा उपकरण से Made In India हटाने की मांग की गई, जिसके बाद गोदरेज ने मना कर दिया और पीछे हट गए। उन्होंने इसके 2 साल बाद गोदरेज ताला बनाने की शुरुआत की। उनकी इस कंपनी से उन्हें फायदा हुआ और उन्होंने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया।

साबुन में इस्तेमाल होती थी जानवरों की चर्बी

उस समय 20वीं सदी में साबुन में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। इससे भारतीय सामाज में खासा विरोध देखने को मिलता था। ऐसे में गोदरेज ने भारतीय शाकाहारी साबुन बनाने का निर्णय लिया।