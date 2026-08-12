स्वतंत्रता दिवस से पहले रेलवे का बड़ा अपडेट, नई दिल्ली सहित इन 5 स्टेशनों पर बंद रहेगी यह जरुरी सुविधा

Independence Day Indian Railway Update: 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है और इसे देखते हुए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा जांच बढ़ाई जा रही है। ऐसे में अगर आप ट्रेन से कोई पार्सल भेजने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है। बताते चलें कि यह नियम सिर्फ दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों पर ही नहीं बल्कि दूसरे रेलवे जोन से आने वाली वे ट्रेनें भी रहेंगी। 12 से 15 अगस्त तक पार्सल बुकिंग पर रोक सुरक्षा कारणों से 12 अगस्त से 15 अगस्त 2026 तक दिल्ली के पांच प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग और हैंडलिंग बंद रहेगी। इस दौरान इन स्टेशनों से पार्सल भेजने या बाहर से आने वाले पार्सल को उतारने की सुविधा नहीं मिलेगी। किन स्टेशनों बंद रहेगी पार्सल बुकिंग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हजरत निजामुद्दीन आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली सराय रोहिल्ला दिल्ली जंक्शन

सिर्फ पार्सल ही नहीं, इन सेवाओं पर भी रोक रेलवे के मुताबिक, इस दौरान सामान्य पार्सल के साथ-साथ लीज्ड SLR, VP और Demand VP की हैंडलिंग भी बंद रहेगी। पार्सल गोदाम और प्लेटफॉर्म भी पैकेज और पैकिंग सामग्री से खाली रखने के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि यह नियम सिर्फ दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों पर लागू नहीं होगा। दूसरे रेलवे जोन से आने वाली वे ट्रेनें भी इसके दायरे में रहेंगी, जो इन पांच स्टेशनों पर पार्सल लोडिंग या अनलोडिंग के लिए रुकती हैं। ट्रेन पकड़ने वालों के लिए भी जरूरी सलाह पार्सल सेवा के साथ यात्रियों को भी इस दौरान थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्तर रेलवे ने 13 से 16 अगस्त के बीच दिल्ली के स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को सामान्य से पहले स्टेशन पहुंचने की सलाह दी है। सुरक्षा जांच बढ़ने के कारण स्टेशन पर प्रवेश में ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए आखिरी समय पर स्टेशन पहुंचने के बजाय पहले ही निकलना बेहतर रहेगा।