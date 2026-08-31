Team India Schedule 2026: इस साल टीम इंडिया के अभी कितने मैच बाकी? किन देशों से टक्कर, देखें पूरा शेड्यूल
Team India Schedule 2026 in Hindi: साल 2026 के बचे हुए महीनों में भी टीम इंडिया के कई रोमांचक मैच बाकी हैं। सितंबर से दिसंबर के बीच टीम इंडिया के 29 निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मुकाबले हैं। इनमें अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20, वेस्टइंडीज के खिलाफ 8 मैच, न्यूजीलैंड के खिलाफ 12 मैच और श्रीलंका के खिलाफ 6 मैच शामिल हैं।
Team India Schedule 2026: साल 2026 का आखिरी हिस्सा भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए काफी रोमांचक रहने वाला है। टीम इंडिया आने वाले महीनों में एक के बाद एक कई सीरीज खेलेगी। सितंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से शुरुआत होगी, फिर एशियन गेम्स और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू मुकाबले होंगे। इसके बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के लंबे दौरे पर जाएगी और साल का अंत श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज से होगा।
ऐसे में हम कह सकते हैं कि सितंबर से दिसंबर तक टीम इंडिया का कैलेंडर पूरी तरह से महत्वपूर्ण सीरीज से पैक है, अब यह देखना बाकी है कि टीम इंडिया का प्रदर्शन साल बाकी की बची हुई सीरीज में कैसा रहता है।
अफगानिस्तान के खिलाफ 3 टी20 मैच
सितंबर में अफगानिस्तान की टीम भारत के दौरे पर आएगी। दोनों टीमों के बीच तीन टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जाएंगे। तीनों मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे।
कब और कहां खेले जाएंगे मैच
- 13 सितंबर पहला T20I दिल्ली
- 15 सितंबर दूसरा T20I दिल्ली
- 17 सितंबर तीसरा T20I दिल्ली
एशियन गेम्स में भी उतरेगी टीम इंडिया
24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जापान के आइची-नागोया में एशियन गेम्स का आयोजन होगा। भारतीय टीम यहां अपने पिछले गोल्ड मेडल को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी। उपलब्ध कार्यक्रम के मुताबिक श्रेयस अय्यर टीम की कप्तानी करेंगे।
वेस्टइंडीज से घर में होगी टक्कर
अफगानिस्तान सीरीज के बाद टीम इंडिया का सामना वेस्टइंडीज से होगा। दोनों देशों के बीच पहले तीन वनडे और फिर पांच टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे।
क्या है पूरा शेड्यूल
भारत का यह दौरा काफी लंबा होने वाला है, ऐसे में भारतीय टीम की अपने घर में खासी बड़ी परीक्षा भी हो सकती है, टीम का पूरा शेड्यूल आप यहां देख सकते है-
-27 सितंबर पहला ODI तिरुवनंतपुरम
-30 सितंबर दूसरा ODI गुवाहाटी
-3 अक्टूबर तीसरा ODI मुल्लांपुर
-6 अक्टूबर पहला T20I लखनऊ
-9 अक्टूबर दूसरा T20I रांची
-11 अक्टूबर तीसरा T20I इंदौर
-14 अक्टूबर चौथा T20I हैदराबाद
-17 अक्टूबर पांचवां T20I बेंगलुरु
न्यूजीलैंड दौरा होगा खास
अक्टूबर से दिसंबर के बीच भारतीय टीम न्यूजीलैंड का लंबा ऑल-फॉर्मेट दौरा करेगी। इस दौरे पर दोनों टीमें टी20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट में आमने-सामने होंगी।
-22 अक्टूबर-1 नवंबर 5 मैचों की T20I सीरीज
-4-15 नवंबर 5 मैचों की ODI सीरीज
-19-23 नवंबर पहला टेस्ट, वेलिंगटन
-27 नवंबर-1 दिसंबर दूसरा टेस्ट, क्राइस्टचर्च
यह दौरा इसलिए भी अहम होगा क्योंकि यहां टीम इंडिया को सफेद गेंद के साथ-साथ टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा।
श्रीलंका के खिलाफ होगा साल का अंत
2026 में टीम इंडिया का आखिरी मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ होगा। दिसंबर में दोनों टीमें पहले तीन वनडे और उसके बाद तीन टी20 मैच खेलेंगी।
ये है पूरा शेड्यूल:
-13 दिसंबर पहला ODI दिल्ली
-16 दिसंबर दूसरा ODI बेंगलुरु
-19 दिसंबर तीसरा ODI अहमदाबाद
-22 दिसंबर पहला T20I राजकोट
-24 दिसंबर दूसरा T20I कटक
-26 दिसंबर तीसरा T20I पुणे
सितंबर से दिसंबर तक कितने मैच?
दिए गए कार्यक्रम के हिसाब से सितंबर से दिसंबर के बीच टीम इंडिया के 29 निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मुकाबले हैं। इनमें अफगानिस्तान के खिलाफ 3 टी20, वेस्टइंडीज के खिलाफ 8 मैच, न्यूजीलैंड के खिलाफ 12 मैच और श्रीलंका के खिलाफ 6 मैच शामिल हैं। इसके अलावा एशियन गेम्स भी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इस साल का एक बड़ा पड़ाव होगा।
यानी 2026 का आखिरी हिस्सा क्रिकेट के लिहाज से बेहद व्यस्त रहने वाला है और टीम इंडिया के फैंस के लिए अगले कुछ महीने एक्शन से भरपूर रहने वाले हैं।
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