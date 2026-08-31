Team India Schedule 2026: इस साल टीम इंडिया के अभी कितने मैच बाकी? किन देशों से टक्कर, देखें पूरा शेड्यूल

Team India Schedule 2026: साल 2026 का आखिरी हिस्सा भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए काफी रोमांचक रहने वाला है। टीम इंडिया आने वाले महीनों में एक के बाद एक कई सीरीज खेलेगी। सितंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से शुरुआत होगी, फिर एशियन गेम्स और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू मुकाबले होंगे। इसके बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के लंबे दौरे पर जाएगी और साल का अंत श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज से होगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सितंबर से दिसंबर तक टीम इंडिया का कैलेंडर पूरी तरह से महत्वपूर्ण सीरीज से पैक है, अब यह देखना बाकी है कि टीम इंडिया का प्रदर्शन साल बाकी की बची हुई सीरीज में कैसा रहता है। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 टी20 मैच सितंबर में अफगानिस्तान की टीम भारत के दौरे पर आएगी। दोनों टीमों के बीच तीन टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले जाएंगे। तीनों मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे। कब और कहां खेले जाएंगे मैच

13 सितंबर पहला T20I दिल्ली

15 सितंबर दूसरा T20I दिल्ली

17 सितंबर तीसरा T20I दिल्ली एशियन गेम्स में भी उतरेगी टीम इंडिया 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जापान के आइची-नागोया में एशियन गेम्स का आयोजन होगा। भारतीय टीम यहां अपने पिछले गोल्ड मेडल को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी। उपलब्ध कार्यक्रम के मुताबिक श्रेयस अय्यर टीम की कप्तानी करेंगे। वेस्टइंडीज से घर में होगी टक्कर अफगानिस्तान सीरीज के बाद टीम इंडिया का सामना वेस्टइंडीज से होगा। दोनों देशों के बीच पहले तीन वनडे और फिर पांच टी20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे। क्या है पूरा शेड्यूल भारत का यह दौरा काफी लंबा होने वाला है, ऐसे में भारतीय टीम की अपने घर में खासी बड़ी परीक्षा भी हो सकती है, टीम का पूरा शेड्यूल आप यहां देख सकते है- -27 सितंबर पहला ODI तिरुवनंतपुरम -30 सितंबर दूसरा ODI गुवाहाटी -3 अक्टूबर तीसरा ODI मुल्लांपुर -6 अक्टूबर पहला T20I लखनऊ -9 अक्टूबर दूसरा T20I रांची