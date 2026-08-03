भारत के पहले स्वदेशी रेल इंजन का क्या था नाम जो 63 साल पटरियों पर दौड़ा, अभी है कहां? जानें
भारत के पहले स्वदेशी रेल इंजन का नाम F-734 था, जिसे 1895 में अजमेर वर्कशॉप ने स्वदेशी रूप से तैयार किया था। यह उपलब्धि भारतीय रेलवे के स्वदेशी निर्माण अभियान की शुरुआत थी।
Bharat Ka Pahla Swadeshi Rail Engine F-734: आज भारत दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क और आधुनिक लोकोमोटिव निर्माण करने वाले देशों में शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में पूरी तरह तैयार होने वाली पहली स्वदेशी लोकोमोटिव कौन-सी थी? इसका जवाब है F-734। वर्ष 1895 में अजमेर वर्कशॉप में बने इस भाप इंजन ने भारतीय रेलवे के इतिहास में आत्मनिर्भरता की पहली मजबूत नींव रखी। 63 साल तक यात्रियों और मालगाड़ियों को खींचने वाला यह लोकोमोटिव आज भी नई दिल्ली के राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में भारत की इंजीनियरिंग विरासत की कहानी बयां करता है।
अजमेर वर्कशॉप ने रचा था इतिहास
19वीं सदी के अंत तक भारत में रेल इंजनों का निर्माण नहीं होता था। उस समय जमालपुर वर्कशॉप में केवल विदेशों से मंगाए गए पुर्जों को जोड़कर इंजन तैयार किए जाते थे।
ऐसे समय में 1895 में अजमेर वर्कशॉप ने पूरी तरह भारत में निर्मित पहली लोकोमोटिव F-734 तैयार कर इतिहास रच दिया। यही उपलब्धि भारतीय रेलवे के स्वदेशी निर्माण अभियान की शुरुआत थी।
दिल्ली से अहमदाबाद तक भरता था रफ्तार
F-734 को राजपूताना मालवा रेलवे में सेवा के लिए उतारा गया था। यह इंजन दिल्ली, इंदौर और अहमदाबाद के बीच यात्रियों के साथ-साथ मालगाड़ियों को भी खींचता था। बाद में इसे बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया (BB&CI) रेलवे में भी इस्तेमाल किया गया। करीब 63 वर्षों तक लगातार सेवा देने के बाद वर्ष 1958 में इसे रेलवे सेवा से हटा दिया गया।
F-734 की खासियत क्या थी?
इस इंजन का डिजाइन स्कॉटलैंड की डब्स एंड कंपनी द्वारा बनाए गए F-क्लास इंजन से प्रेरित था, लेकिन इसका निर्माण पूरी तरह भारत में किया गया था।
निर्माण वर्ष: 1895
निर्माण स्थल: अजमेर वर्कशॉप
भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी निर्मित लोकोमोटिव
कुल वजन: 38.25 टन
0-6-0 व्हील अरेंजमेंट
Stephenson Valve Gear टेक्नोलॉजी
छह पहियों वाला टेंडर, जिसमें कोयला और पानी रखा जाता था
इंजन की नंबर प्लेट पर अंकित RMR का अर्थ राजपूताना मालवा रेलवे, F1 उसकी कैटेगरी और 734 उसका क्रमांक दर्शाता है।
कमाल का था इंजन का रेस्टोरेशन
रिटायर के कई वर्षों बाद जब F-734 को राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, नई दिल्ली लाया गया, तब इसकी हालत बेहद खराब थी। लोहे के हिस्सों पर जंग लग चुकी थी और कई भाग क्षतिग्रस्त हो चुके थे।
रेस्टोरेशन टीम ने करीब दो महीने तक चले संरक्षण कार्य में सबसे पहले जंग और पुराने पेंट को हटाया। इसके बाद नई धातु की शीट्स लगाकर वेल्डिंग की गई। फिर पूरे इंजन पर रेड ऑक्साइड प्राइमर और बेस पेंट लगाया गया, जिससे इसे जंग से सुरक्षित रखते हुए इसका ऐतिहासिक स्वरूप फिर से बहाल किया जा सका।
आज भी है भारतीय रेलवे के गौरव का प्रतीक
F-734 सिर्फ एक पुरानी भाप इंजन नहीं है, बल्कि यह उस दौर की याद दिलाती है जब भारत ने रेल इंजन निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहला कदम उठाया था। यही वजह है कि इसे भारतीय रेलवे की सबसे मूल्यवान ऐतिहासिक धरोहरों में गिना जाता है।
नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में संरक्षित यह इंजन आज भी हजारों पर्यटकों, शोधकर्ताओं और रेलवे प्रेमियों को भारतीय रेलवे के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराता है।
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