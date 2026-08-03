Bharat Ka Pahla Swadeshi Rail Engine F-734: आज भारत दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क और आधुनिक लोकोमोटिव निर्माण करने वाले देशों में शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में पूरी तरह तैयार होने वाली पहली स्वदेशी लोकोमोटिव कौन-सी थी? इसका जवाब है F-734। वर्ष 1895 में अजमेर वर्कशॉप में बने इस भाप इंजन ने भारतीय रेलवे के इतिहास में आत्मनिर्भरता की पहली मजबूत नींव रखी। 63 साल तक यात्रियों और मालगाड़ियों को खींचने वाला यह लोकोमोटिव आज भी नई दिल्ली के राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में भारत की इंजीनियरिंग विरासत की कहानी बयां करता है। अजमेर वर्कशॉप ने रचा था इतिहास 19वीं सदी के अंत तक भारत में रेल इंजनों का निर्माण नहीं होता था। उस समय जमालपुर वर्कशॉप में केवल विदेशों से मंगाए गए पुर्जों को जोड़कर इंजन तैयार किए जाते थे। ऐसे समय में 1895 में अजमेर वर्कशॉप ने पूरी तरह भारत में निर्मित पहली लोकोमोटिव F-734 तैयार कर इतिहास रच दिया। यही उपलब्धि भारतीय रेलवे के स्वदेशी निर्माण अभियान की शुरुआत थी।

दिल्ली से अहमदाबाद तक भरता था रफ्तार F-734 को राजपूताना मालवा रेलवे में सेवा के लिए उतारा गया था। यह इंजन दिल्ली, इंदौर और अहमदाबाद के बीच यात्रियों के साथ-साथ मालगाड़ियों को भी खींचता था। बाद में इसे बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया (BB&CI) रेलवे में भी इस्तेमाल किया गया। करीब 63 वर्षों तक लगातार सेवा देने के बाद वर्ष 1958 में इसे रेलवे सेवा से हटा दिया गया। F-734 की खासियत क्या थी? इस इंजन का डिजाइन स्कॉटलैंड की डब्स एंड कंपनी द्वारा बनाए गए F-क्लास इंजन से प्रेरित था, लेकिन इसका निर्माण पूरी तरह भारत में किया गया था। निर्माण वर्ष: 1895 निर्माण स्थल: अजमेर वर्कशॉप भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी निर्मित लोकोमोटिव कुल वजन: 38.25 टन 0-6-0 व्हील अरेंजमेंट Stephenson Valve Gear टेक्नोलॉजी छह पहियों वाला टेंडर, जिसमें कोयला और पानी रखा जाता था इंजन की नंबर प्लेट पर अंकित RMR का अर्थ राजपूताना मालवा रेलवे, F1 उसकी कैटेगरी और 734 उसका क्रमांक दर्शाता है।