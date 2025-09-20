JFF 2025: लखनऊ में जागरण फिल्म फेस्टिवल का आगाज, जॉली LLB 3 की स्क्रीनिंग से लेकर छावा और शोले की धूम

नवाबों के शहर यानि कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जागरण फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया है। कार्यक्रम फन रिपब्लिक मॉल में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान निर्देशक सुभाष कपूर की फिल्म जॉली एलएलबी 3 की स्क्रीनिंग से लेकर पापाज और शोले की धूम है। कार्यक्रम में जी5 की सीरिज जानवर के अभिनेता भुवन अरोड़ा भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यह तीन दिवसीय कार्यक्रम 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा।
भुवन अरोड़ा के साथ हुई शुरुआत
कार्यक्रम की शुरुआत 19 सितंबर को हुई, जिसमें जी5 ओरिजनल सीरिज जानवर के लीड एक्टर भुवन अरोड़ा और इसके निर्देशक सचिंद्र वत्स शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने फिल्म को लेकर भी चर्चा की। वहीं, कार्यक्रम के दौरान जॉली एलएलबी 3 की भी स्क्रीनिंग हुई।
जागरण फिल्म फेस्टिवल के तहत रमेश सिप्पी की आइकोनिक फिल्म शोले भी प्रदर्शित की गई। साथ ही, छावा फिल्म छाई रही। दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। इसके अतिरिक्त, पापाज का भी प्रदर्शन किया गया है।
एआई को लेकर सीखे गुर
कार्यक्रम में 20 सितंबर को आधुनिक युग में कदम से कदम मिलाने के क्रम में एआई और वीएफक्स पर मास्टरक्सास का आयोजन किया गया है। समारोह में पहुंचे युवाओं से लेकर अन्य हर वर्ग के लोगों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई।
21 सितंबर को क्या है प्रोग्राम
जागरण फिल्म फेस्टिवल में 21 सितंबर को ताहिर राज भसीन नए युग के हिरोज टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वहीं, कार्यक्रम की अंतिम मूवी पुतुल है, जिसमें एक 7 साल की लड़की अपने माता-पिता के तलाक के पेपर को तलाश करती है और कहानी अलग-अलग मोड़ पर नया रोमांच पैदा करती है।
