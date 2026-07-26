पूर्वांचल का सबसे बड़ा शहर, जिसे कहा जाता है ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र

पूर्वांचल में आपने बहुत से शहरों के बारे में पढ़ा या सुना होगा। इस कड़ी में पूर्वांचल के सबसे बड़े शहर की बात करें, तो यह इतिहास का प्रसिद्ध शहर बनारस और वर्तमान का वाराणसी शहर है। यह शहर धर्म, ज्ञान और संस्कृति का केंद्र है, जहां गली-गली में आस्था और अध्यात्म का मिलन होता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे।

पूर्वांचल का सबसे बड़ा शहर

पूर्वांचल में बसे वारणसी शहर की आबादी की बात करें, तो साल 2011 के आंकड़ों के मुताबिक, यहां की आबादी 12.01 लाख दर्ज की गई थी। वहीं, यहां की महानगरीय आबादी की बात करें, तो यह 14.35 लाख दर्ज की गई थी। ऐसे में यह पूर्वांचल की सबसे बड़ी अर्बन एग्रोलोमिरेशन और सबसे घनी आबादी वाला शहर है।

संस्कृति और धर्म का शहर

वाराणसी भारत का सबसे पुराने जीवंत शहरों में एक है। यहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख 'काशी विश्वनाथ मंदिर' है। इसके अलावा वाराणसी शहर गंगा तट के 84 से अधिक प्रसिद्ध घाटों के लिए जाना जाता है, जिनमें दशाश्वमेध घाट प्रमुख है, जो कि गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है। वहीं, अस्सी घाट और मणिकर्णिका घाट भी प्रमुख हैं।