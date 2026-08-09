दुनिया का सबसे बड़ा Liger, जिसका 418 किलो है वजन, गिनीज बुक में दर्ज है नाम

क्या आपने कभी दुनिया के सबसे बड़े लाइगर के बारे में पढ़ा या सुना है, जिसका वजन 418 किलो से अधिक है। यह आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी जीवित बिल्ली है, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। इसका नाम Hercules है और यह कोई सामान्य शेर या बाघ नहीं, बल्कि एक Liger है। लाइगर Male Lion और Female Tiger के Cross Breeding से पैदा होने वाला जीव है।

लाइगर का वजन और लंबाई

लाइगर का वजन 418.2 किलोग्राम है, जो कि 3 से 4 इंसानों के बराबर है। वहीं, इसकी लंबाई की बात करें, तो यह 3.33 मीटर यानि कि 11 फीट है। यह लंबाई नाक से लेकर पूंछ तक है। वहीं, इसकी कंधे तक ऊंचाई 4 फीट से अधिक है। यदि यह अपने पिछले पैरों पर खड़ा होता है, तो इसकी लंबाई 12 फीट से अधिक हो जाती है। ऐसे में यह एक भारी-भरकम जानवर है।

कहां रहता है लाइगर

हरक्यूलिस अमेरिका के साउथ कैरोलिना में मायर्टल बीच सफारी नामक एक वन्यजीव अभयारण्य में रहता है। यह एक दिन में लगभग 9 से 11 किलोग्राम ताजा मांस खा जाता है और एक बार में कई गैलन पानी पीता है। आकार में बड़ा होने के बावजूद यह 80 किमी/घंटा की गति से दौड़ सकता है।