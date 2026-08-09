दुनिया का सबसे बड़ा Liger, जिसका 418 किलो है वजन, गिनीज बुक में दर्ज है नाम
दुनिया का सबसे बड़ा लाइगर हरक्यूलिस है, जो कि बिल्ली प्रजाति का जीव है। इसका वजन 418 किलो से अधिक है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी जीवित बिल्ली भी घोषित किया गया है।
क्या आपने कभी दुनिया के सबसे बड़े लाइगर के बारे में पढ़ा या सुना है, जिसका वजन 418 किलो से अधिक है। यह आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी जीवित बिल्ली है, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। इसका नाम Hercules है और यह कोई सामान्य शेर या बाघ नहीं, बल्कि एक Liger है। लाइगर Male Lion और Female Tiger के Cross Breeding से पैदा होने वाला जीव है।
लाइगर का वजन और लंबाई
लाइगर का वजन 418.2 किलोग्राम है, जो कि 3 से 4 इंसानों के बराबर है। वहीं, इसकी लंबाई की बात करें, तो यह 3.33 मीटर यानि कि 11 फीट है। यह लंबाई नाक से लेकर पूंछ तक है। वहीं, इसकी कंधे तक ऊंचाई 4 फीट से अधिक है। यदि यह अपने पिछले पैरों पर खड़ा होता है, तो इसकी लंबाई 12 फीट से अधिक हो जाती है। ऐसे में यह एक भारी-भरकम जानवर है।
कहां रहता है लाइगर
हरक्यूलिस अमेरिका के साउथ कैरोलिना में मायर्टल बीच सफारी नामक एक वन्यजीव अभयारण्य में रहता है। यह एक दिन में लगभग 9 से 11 किलोग्राम ताजा मांस खा जाता है और एक बार में कई गैलन पानी पीता है। आकार में बड़ा होने के बावजूद यह 80 किमी/घंटा की गति से दौड़ सकता है।
लाइगर इतने भारी-भरकम क्यों हो जाते हैं?
जंगल में बहुत ही कम होता है, जब शेर और बाघ का सामना होता है। क्योंकि, इन दोनों का इलाका अलग होता है। शेर प्रजाति में आकार बढ़ाने वाले जीन नर शेर के पास होते हैं, जिन्हें नियंत्रण में रखने वाले जीन मादा शेरनी के पास होते हैं। लेकिन, बाघिन के पास नर शेर के विशाल ग्रोथ जीन को रोकने वाला विरोधी जीन नहीं होता। इसी आनुवंशिक स्थिति के कारण लाइगर जीवन के शुरुआती 6 वर्षों तक बहुत तेजी से बढ़ते हैं और अपने माता-पिता दोनों से आकार में काफी बड़े हो जाते हैं।
2013 में गिनीज बुक में रिकॉर्ड
हरक्यूलिस का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 2013 में Largest Living Cat की उपाधि से सम्मानित कर किया था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हरक्यूलिस अधिक मोटा नहीं है, बल्कि वह पूरी तरह से एक मस्कुलर और बड़ी बिल्ली प्रजाति का जीव है।
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