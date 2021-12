List of beauty pageants in the world: Umpteen beauty pageants are held across the world that not only judge the physical attributes of the contestants but inner beauty, intelligence, charitable involvement, and talent as well through interviews and on-stage questions.

The international and national beauty pageants for women are classified into Miss, Mrs, and Teen categories to clearly identify the difference between them. Through this article, take a look at the list of beauty pageants in the world.

International Beauty Pageants

Major International Pageants

There are four major international beauty pageants which are mentioned below:

1- Miss Earth

2- Miss International

3- Miss Universe

4- Miss World

Mrs. International Pageants

A total of four Mrs. international beauty pageants are held across the world. These are as follows:

1- Mrs. International

2- Mrs. Globe

3- Mrs. Universe

4- Mrs. World

Miss Teenager International Pageants

Below is the list of Miss teen beauty pageants:

1- Miss Teen Earth

2- Miss Teen Intercontinental

3- Miss Teen World

4- Miss Teen International

5- Miss Teenager World

Minor international pageants

Minor international beauty pageants are listed below:

1- Miss Asia Pacific International

2- Miss Polo International

3- Miss Global

4- Miss Globe International

5- Miss Grand International

6- Miss Heritage

7- Miss Model of the World

8- Miss Supertalent

9- Miss Supranational

10- Miss Tourism International

11- Top Model of the World

12- World Miss University

13- Miss Intercontinental

Continental and Regional Beauty Pageants

The following are continental and regional beauty pageants:

1- Miss América Latina

2- Miss Asia Pageant

3- Miss Asian America

4- Miss Arab USA

5- Miss Arab World

6- Miss Chinese International Pageant

7- Miss Europe

8- Miss India Worldwide

9- Miss Pacific Islands

10- Reina Hispanoamericana

11- Reina Mundial del Banano

12- Reinado Internacional del Café

13- World Muslimah

National Beauty Pageants

Below is the list of national beauty pageants along with the continents and countries of origin.

Asia Country Beauty Pageant Afghanistan Miss Afghanistan Armenia Miss Armenia Azerbaijan Miss Azerbaijan Bahrain Miss Bahrain Bangladesh Miss Bangladesh Bhutan Miss Bhutan Cambodia Miss Cambodia Miss Universe Cambodia Miss World Cambodia China



Miss Universe China Miss China World Miss International China Miss Earth China Miss Hong Kong Pageant (Hong Kong) Miss Asia Pageant (Hong Kong) Miss Macau (Macau) Miss Tibet (Tibet) Cyprus Miss Cyprus Georgia Miss Georgia India Femina Miss India Miss Diva Miss Divine Beauty Glamanand Supermodel India Miss Earth India Miss India International Miss India Worldwide India Gladrags Megamodel Contest Elite Model Look India I Am She–Miss Universe India Bharat Sundari Indonesia Puteri Indonesia Puteri Indonesia Lingkungan Puteri Indonesia Pariwisata Miss Indonesia Miss Earth Indonesia Miss Grand Indonesia Iraq Miss Iraq Israel Miss Israel Japan Miss Nippon Miss Japan Miss Universe Japan Miss World Japan Miss International Japan Miss Earth Japan Jordan Miss Jordan Kazakhstan Miss Kazakhstan Kyrgyzstan Miss Kyrgyzstan Laos Miss Laos Miss Universe Laos Lebanon Miss Lebanon Malaysia Miss Universe Malaysia Miss World Malaysia Miss International Malaysia Ratu Bumi Malaysia Mongolia Miss Mongolia Miss World Mongolia Myanmar Miss Universe Myanmar Miss International Myanmar Miss World Myanmar Miss Earth Myanmar Miss Supranational Myanmar Miss Grand Myanmar Miss Intercontinental Myanmar Nepal Miss Nepal Miss Teen Nepal Miss Universe Nepal Pakistan Miss Pakistan World Philippines Binibining Pilipinas Miss Universe Philippines Miss Earth Philippines Miss World Philippines Miss Republic of the Philippines Mutya ng Pilipinas Singapore Miss Universe Singapore Miss World Singapore Miss Singapore International Miss Earth Singapore South Korea Miss Korea Miss Queen Korea Sri Lanka Miss Earth Sri Lanka Miss Universe Sri Lanka Miss World Sri Lanka Miss Sri Lanka Online Taiwan Miss Chinese Taipei Thailand Miss Thailand Miss Teen Thailand Miss Thailand World Miss Universe Thailand Miss Earth Thailand Miss International Thailand Miss Grand Thailand Miss Supranational Thailand Turkey Miss Turkey Uzbekistan Miss Uzbekistan Vietnam Miss Vietnam Miss Universe Vietnam Miss World Vietnam Miss Vietnam World Miss Supranational Vietnam Miss Earth Vietnam Africa Algeria Miss Alegria Angola Miss Angola Botswana Miss Botswana Miss Universe Botswana Miss Earth Botswana Cameroon Miss Cameroon Cape Verde Miss Cape Verde Chad Miss Chad Côte d'Ivoire Miss Awoulaba Miss Cote d'Ivoire Congo Democratic Republic Miss Congo (RDC) Miss Earth DR Congo Congo Republic Miss Earth Congo Egypt Miss Egypt Ethiopia Miss Ethiopia Miss Universe Ethiopia Gabon Miss Gabon Ghana Miss Universe Ghana Miss Ghana Miss Earth Ghana ECOWAS Peace Pageant Miss Malaika Ghana Kenya Miss Kenya Miss World Kenya Miss Universe Kenya Miss Earth Kenya Liberia Miss Liberia Miss Earth Liberia Madagascar Miss Madagascar Mauritius Miss Mauritius Miss Estrella Mauritius Miss Earth Mauritius Mayotte Miss Mayotte Morocco Miss Maroc Mozambique Miss Mozambique Namibia Miss Namibia Nigeria Most Beautiful Girl in Nigeria Miss Nigeria Miss Earth Nigeria Republic of the Congo Miss Earth Republic of Congo Réunion Miss Réunion Miss Earth Réunion Rwanda Miss Rwanda Seychelles Miss Seychelles Sierra Leone Miss Sierra Leone Face of Sierra Leone Senegal Miss Senegal South Africa Miss South Africa Miss Earth South Africa South Sudan Miss South Sudan Miss Earth South Sudan Sudan Miss Sudan Tanzania Miss Universe Tanzania Miss Tanzania Togo Miss Togo Tunisia Miss Tunisia Uganda Miss Uganda Miss Earth Uganda Zambia Miss Zambia Miss Universe Zambia Miss Earth Zambia Zimbabwe Miss Zimbabwe Miss World Zimbabwe Miss Earth Zimbabwe Europe Albania Miss Universe Albania Austria Miss Austria Belarus Miss Belarus Belgium Miss Belgium Miss Earth Belgium Bosnia and Herzegovina Miss Bosnia & Herzegovina Miss Earth Bosnia & Herzegovina Bulgaria Miss Universe Bulgaria Miss World Bulgaria Croatia Miss Universe Croatia Miss Croatia Czech Republic Czech Miss Miss České Republiky Miss Czech Republic Denmark Miss Denmark Miss Universe Denmark Miss World Denmark Face of Denmark Estonia Miss Estonia Finland Miss Finland Suomen Neito France Miss France Miss International France Miss Corsica (Corsica) Germany Miss Germany Miss Universe Germany Miss World Germany Gibraltar Miss Gibraltar Greece Star Hellas Hungary Miss Hungary Miss Universe Hungary Magyarország Szépe Iceland Miss Iceland Miss Universe Iceland Ireland Miss Universe Ireland Miss Ireland Italy Miss Italia Miss Italia nel Mondo Miss Universo Italia Miss World Italy Miss Earth Italy Kosovo Miss Universe Kosovo Miss World Kosova Miss Kosovo Latvia Mis Latvia Miss Universe Latvia Liechtenstein Miss Liechtenstein Lithuania Miss Lithuania Malta Miss Malta Miss World Malta Monaco Miss Monaco Montenegro Miss Montenegro Netherlands Miss Netherland North Macedonia Miss Macedonia Norway Miss Norway Poland Miss Polski Miss Polonia Miss Earth Poland Portugal Miss República Portuguesa Miss Queen Portugal (Miss Earth Portugal) Romania Miss Romania Miss Universe Romania Russia Miss Russia Krasa Rossii San Marino Miss San Marino Serbia Miss Serbia Slovakia Miss Slovakia Miss Universe Slovenskej Republiky Slovenia Miss Universe Slovenia Miss Slovenia Miss Earth Slovenia Spain Miss Spain Miss Earth Spain Sweden Miss Universe Sweden Miss World Sweden Switzerland Miss Earth Schweiz Miss Switzerland Miss World Switzerland Ukraine Miss Ukraine Universe Miss Ukraine Miss Ukraine Earth United Kingdom Miss Universe Great Britain Miss Great Britain Miss United Kingdom Miss Africa Great Britain Miss England (England) Miss Earth England (England) Miss Northern Ireland (Northern Ireland) Miss Earth Northern Ireland (Northern Ireland) Miss Scotland (Scotland ) Miss Earth Scotland (Scotland ) Miss Wales (Wales) Miss Earth Wales (Wales ) North America Antigua and Barbuda Miss Antigua and Barbuda Aruba Miss Aruba Bahamas Miss Bahamas Miss Universe Bahamas Barbados Miss Universe Barbados Miss Barbados World Belize Miss Belize Bermuda Miss Bermuda Bonaire Miss Bonaire British Virgin Islands Miss British Virgin Islands Canada Miss Canada Miss Universe Canada Miss World Canada Miss Earth Canada Cayman Islands Miss Cayman Islands Costa Rica Miss Costa Rica Reinas de Costa Rica Cuba Miss Cuba Curaçao Miss Curaçao Miss International Curaçao Señorita Curaçao Dominica Miss Dominica Dominican Republic Miss Dominican Republic El Salvador Nuestra Belleza Mundo El Salvador Reinado de El Salvador Greenland Miss Greenland Grenada Miss Grenada World Guadeloupe Miss Guadeloupe Miss International Guadeloupe Guatemala Miss Guatemala Haiti Miss Haiti Honduras Señorita Honduras Miss Honduras Jamaica Miss Jamaica Universe Miss Jamaica World Miss Earth Jamaica Martinique Miss Martinique Martinique Queens Mexico Mexicana Universal Miss México Miss Earth México Rostro de México Señorita México Nicaragua Miss Nicaragua Miss Mundo Nicaragua Nuestra Belleza Nicaragua Panama Señorita Panamá Puerto Rico Miss Puerto Rico Miss Universe Puerto Rico Miss World Puerto Rico Miss International Puerto Rico Miss Earth Puerto Rico Saint-Barthélemy Miss St. Barthelemy Miss St. Martin & St. Barthélemy Saint Kitts and Nevis Miss Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Miss St. Lucia Saint-Martin Miss St. Martin & St. Barthélemy Sint Maarten Miss Sint Maarten Saint Pierre and Miquelon Miss St. Pierre & Miquelon Saint Vincent and the Grenadines Miss St. Vincent and the Grenadines Trinidad and Tobago Miss Trinidad and Tobago Miss Universe Trinidad and Tobago Miss Earth Trinidad and Tobago Turks and Caicos Islands Miss Turks and Caicos Islands United States Hawaiian Tropic Teen Miss Miss America Miss America's Outstanding Teen Miss Arab USA Miss Asian America Miss Black America Miss Black USA Pageant Miss Brasil USA Miss Chinatown USA Miss Earth United States Miss Hawaiian Tropic USA Miss India USA Miss Latina US Miss Rodeo America Miss Rodeo USA Miss Supranational USA Miss U.S. International Miss United States Miss USA Miss Teen America Miss Teen US Latina Miss Teen USA Miss Teenage America Ms. Texas Senior America Miss Viet Nam Continents Miss World America Mrs. America National Sweetheart U.S. Virgin Islands Miss US Virgin Islands Miss Virgin Islands Oceania Australia Miss Australia Miss Earth Australia Miss International Australia Miss Universe Australia Miss World Australia Miss India Australia Miss Latina Australia Mrs Globe Australia Cook Islands Miss Cook Islands Fiji Miss Fiji Guam Miss Guam Miss World Guam Miss Earth Guam New Caledonia Miss Nouvelle-Calédonie New Zealand Miss Universe New Zealand New Zealand at Miss World Miss Earth New Zealand Northern Mariana Islands Miss Marianas Samoa Miss Samoa Tahiti/French Polynesia Miss Tahiti Wallis and Futuna Miss Wallis & Futuna South America Argentina Miss Argentina Belleza Argentina Miss Earth Argentina Bolivia Miss Bolivia Brazil Miss Brazil Miss Brazil World Miss Earth Brazil Chile Miss Universo Chile Miss Earth Chile Miss World Chile Colombia Miss Colombia Miss Mundo Colombia Miss Earth Colombia Ecuador Miss Ecuador Miss Earth Ecuador Miss World Ecuador Miss Teen Ecuador French Guiana Miss Guyane Guyana Miss Guyana Miss Universe Guyana Miss Earth Guyana Paraguay Miss Paraguay Peru Miss Peru Suriname Miss Suriname Uruguay Miss Uruguay Venezuela Miss Venezuela

Miss Earth Venezuela

