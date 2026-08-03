PM Kisan Yojana: किसानों के लिए खुशखबरी! अगले इतने साल तक जारी रहेगी PM-KISAN योजना, कब आएगी 24वीं किस्त? जानें

केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। 31 जुलाई को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब यह योजना वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रहेगी, जिसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस फैसले की जानकारी साझा की। 2030-31 तक बढ़ी PM-KISAN योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़े जरूरी खर्चों के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। कैबिनेट के फैसले के बाद अब यह योजना अगले पांच वर्षों तक जारी रहेगी। इसके लिए सरकार ने 3,15,614 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे करोड़ों किसान परिवारों को लाभ मिलता रहेगा। हर साल मिलते हैं 6,000 हजार सीधे खाते में आता है पैसा

PM-KISAN योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000-2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में हर चार महीने के अंतराल पर सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है। इस मदद से किसान खाद, बीज और अन्य कृषि जरूरतों का खर्च आसानी से उठा पाते हैं। अब तक जारी हो चुकी हैं 23 किस्तें योजना शुरू होने के बाद से अब तक किसानों को 23 किस्तों का लाभ मिल चुका है। सरकार के अनुसार, इन किस्तों के माध्यम से 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। यह योजना देश की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाओं में शामिल है। कब आएगी 24वीं किस्त? PM-KISAN की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी। अब किसानों को 24वीं किस्त का इंतजार है। मौजूदा शेड्यूल के अनुसार, अगली किस्त अक्टूबर 2026, यानी नवरात्रि के आसपास, जारी होने की संभावना है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है।