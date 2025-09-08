किस नदी ने दिया भारत को अपना नाम? जानें

Schools Holiday (8 September)
जानें कि भारत को अपना नाम किस नदी से मिला। यह भी जानें कि सिंधु नदी, जिसे प्राचीन काल में सिंधु कहा जाता था, ने भारत की पहचान और इतिहास को कैसे आकार दिया।

भारत को अपना नाम किस नदी से मिला?

जिस नदी से भारत को अपना नाम मिला, वह सिंधु नदी है। प्राचीन संस्कृत में इसे सिंधु के नाम से जाना जाता था। इस नदी ने भारत के इतिहास, संस्कृति और पहचान को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई।

संस्कृत नाम – सिंधु

वैदिक काल में सिंधु नदी को सिंधु कहा जाता था, जिसका अर्थ है “बड़ा जल स्रोत” या “सागर”। प्राचीन ग्रंथों में सिंधु को अक्सर एक पवित्र और महान नदी के रूप में सराहा गया है।

फारसी नाम – हिंदू

जब फारसी लोग सिंधु क्षेत्र के संपर्क में आए, तो वे इसका उच्चारण 'हिंदू' के रूप में करते थे, क्योंकि वे आम तौर पर ‘स’ की ध्वनि को ‘ह’ में बदल देते थे। इसी से सिंधु के पार की भूमि के लिए 'हिंदुस्तान' शब्द का जन्म हुआ।

यूनानी प्रभाव – इंडोस

यूनानियों ने, खासकर सिकंदर के समय में, इस नदी को 'इंडोस' कहा। इसी से 'इंडिया' नाम बना, जो पश्चिमी साहित्य और भूगोल में बहुत फैल गया।

सिंधु नदी का ऐतिहासिक महत्व

सिंधु नदी, दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता (3300-1300 ईसा पूर्व) का घर थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर इसी के तट पर फले-फूले। हालांकि आज सिंधु नदी का ज्यादातर हिस्सा आधुनिक पाकिस्तान में बहता है, लेकिन इसकी विरासत भारत के नाम, संस्कृति और धरोहर में आज भी जीवित है।

सिंधु नदी के बारे में कुछ रोचक तथ्य

1. सिंधु नदी का उद्गम

सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती पठार में कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील के निकट से होता है। वहां से यह भारत में लद्दाख से होकर बहती है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, जहां यह देश की जल व्यवस्था की रीढ़ बन जाती है।

2. लंबाई और प्रवाह

सिंधु नदी लगभग 3,180 किलोमीटर लंबी है, जो इसे एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक बनाती है। यह तीन देशों—चीन (तिब्बत), भारत और पाकिस्तान—से होकर बहती है और कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है।

3. सिंधु घाटी सभ्यता

दुनिया की सबसे शुरुआती शहरी सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता (3300-1300 ईसा पूर्व), सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। यहां की उपजाऊ मिट्टी और भरपूर पानी की वजह से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहर फले-फूले।

4. सिंधु और भारत का नाम

भारत का नाम सिंधु नदी से ही निकला है। प्राचीन संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता था। फारसी लोग इसे 'हिंदू' कहते थे, जबकि यूनानियों ने इसे 'इंडोस' कहा, जो बाद में 'इंडिया' बन गया।

5. आर्थिक और कृषि के लिए महत्व

सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा है और सिंधु बेसिन सिंचाई प्रणाली के जरिए वहां की खेती का आधार है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई प्रणालियों में से एक है। भारत में भी इसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, पंजाब और उत्तरी मैदानों में खेती के लिए बहुत जरूरी हैं।


