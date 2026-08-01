कभी रेलवे कर्मचारियों के लिए बना साबुन, आज है दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइंड आर्युवेदिक ब्रांड
भारत में आज कई प्रकार के साबुन बिकते हैं। इनमें से एक साबुन ऐसा है, जिसे कभी रेलवे कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया था, लेकिन आज यह दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइंड आयुर्वेदिक साबुन बन चुका है।
भारत में एक साबुन ब्रांड ऐसा है, जिसकी शुरुआत रेलवे कर्मचारियों को बीमारी से दूरी करने के लिए हुई थी। हालांकि, समय के साथ आगे चलकर यह दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक रिफाइंड साबुन बन गया। आज यह साबुन अमूमन अधिकांश घरों में देखा जा सकता है, जिसे हम Medimix के नाम से जानते हैं। इस लेख में हम इस साबुन कंपनी की पूरी कहानी जानेंगे।
1969 में हुई थी शुरुआत
मेडिमिक्स साबुन की शुरुआत चेन्नई में डॉ. वी.पी. सिधन ने की थी, जो कि भारतीय रेलवे में एक एलोपैथिक डॉक्टर हुआ करते थे। उस समय रेलवे के कई कर्मचारी त्वचा की गंभीर समस्याओं से परेशान थे। ऐसे में डॉक्टर ने अपने घर के गैराज में अपनी पत्नी के साथ मिलकर रात के समय पारंपरिक आयुर्वेदिक तेलों और जड़ी-बूटियों को मिलाकर एक हरा साबुन तैयार किया था।
18 जड़ी-बूटियों से तैयार किया साबुन
डॉक्टर द्वारा उस समय इसे सिर्फ 2000 रुपये की लागत से तैयार किया गया था। वह शुरुआत में इस साबुन को एक दवा की तरह अपने मरीजों को पर्चे पर लिखकर देते थे। मरीजों को इस साबुन का फायदा होने लगा और ठीक हुए मरीजों ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को इसके बारे में बताना शुरू किया।
ऐसे में बिना किसी विज्ञापन के सिर्फ लोगों के कहने पर इस साबुन की मांग बाजार में बढ़ने लगी थी। डॉक्टर द्वारा साबुन को 18 जड़ी-बूटियों के अनूठे फॉर्मूले और नारियल तेल के बेस से तैयार किया गया था, जिसे आज भी गुप्त और सुरक्षित रखा गया है। आज भी मेडिमिक्स का क्लासिक साबुन हाथों से तैयार किया जाता है।
1980 में आया संकट
साल 1980 में कंपनी को लेबर स्ट्राइक का सामना करना पड़ा, जिससे कंपनी में उत्पादन बंद हो गया। हालांकि, डॉक्टर के दामाद ए.वी. अनूप ने केरल में छोटी-छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाईं। इससे कंपनी का उत्पादन बढ़ गया और कंपनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया। उत्तर, पूर्व और पश्चिम भारत का जिम्मा Cholayil Group के पास गया और दक्षिण भारत का जिम्मा AVA Group के पास रहा।
आज 30 से अधिक देशों में बिकता है साबुन
मेडीमिक्स साबुन आज भारत के साथ-साथ यूएसए, यूके, यूएई, ताइवान और जापान सहित 30 से अधिक देशों में बेचा जाता है। आज यह कंपनी हजारों करोड़ रुपये की है, जो कि सालान तौर पर 500 से 600 करोड़ रुपये का कारोबार करती है।
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