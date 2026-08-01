कभी रेलवे कर्मचारियों के लिए बना साबुन, आज है दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइंड आर्युवेदिक ब्रांड

भारत में एक साबुन ब्रांड ऐसा है, जिसकी शुरुआत रेलवे कर्मचारियों को बीमारी से दूरी करने के लिए हुई थी। हालांकि, समय के साथ आगे चलकर यह दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक रिफाइंड साबुन बन गया। आज यह साबुन अमूमन अधिकांश घरों में देखा जा सकता है, जिसे हम Medimix के नाम से जानते हैं। इस लेख में हम इस साबुन कंपनी की पूरी कहानी जानेंगे।

1969 में हुई थी शुरुआत

मेडिमिक्स साबुन की शुरुआत चेन्नई में डॉ. वी.पी. सिधन ने की थी, जो कि भारतीय रेलवे में एक एलोपैथिक डॉक्टर हुआ करते थे। उस समय रेलवे के कई कर्मचारी त्वचा की गंभीर समस्याओं से परेशान थे। ऐसे में डॉक्टर ने अपने घर के गैराज में अपनी पत्नी के साथ मिलकर रात के समय पारंपरिक आयुर्वेदिक तेलों और जड़ी-बूटियों को मिलाकर एक हरा साबुन तैयार किया था।

18 जड़ी-बूटियों से तैयार किया साबुन

डॉक्टर द्वारा उस समय इसे सिर्फ 2000 रुपये की लागत से तैयार किया गया था। वह शुरुआत में इस साबुन को एक दवा की तरह अपने मरीजों को पर्चे पर लिखकर देते थे। मरीजों को इस साबुन का फायदा होने लगा और ठीक हुए मरीजों ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को इसके बारे में बताना शुरू किया।