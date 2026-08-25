‘Toilet Man of India’ नाम से जाने जाते हैं यह व्यक्ति, 'स्वच्छ भारत अभियान' में रही है अहम भूमिका

भारत में आपने अलग-अलग फील्ड के अलग-अलग व्यक्तियों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। इनमें एक व्यक्ति ऐसे भी रहे हैं, जो कि टॉयलेट के क्षेत्र में अपनी प्रमुख पहचान रखते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में कई बड़े काम किये हैं, जिससे भारत में उनकी पहचान ‘Toilet man of India’ के तौर पर होती है। वह एक समाज सुधारक के साथ-साथ सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक भी हैं। इस लेख में हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे।

किसे कहा जाता है ‘Toilet man of India’

सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि किस व्यक्ति को ‘Toilet man of India’ के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि यह पहचान डॉ. बिदेंश्वर पाठक को मिली हुई है। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत में स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा के लिए समर्पित कर दिया था।

डॉ. पाठक का मुख्य योगदान

डॉ. बिदेश्वर पाठक ने 1970 में 'सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन' की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में सस्ती, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना था। उन्होंने 'टू-पिट फ्लश कम्पोस्ट टॉयलेट' तकनीक विकसित की। यह बेहद कम पानी, केवल 1.5-2 लीटर में काम करती है और इंसानों के वेस्ट को बिना किसी गंध के खाद में बदल देती है।