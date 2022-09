Teacher's day 2022: UGC लॉन्च करेगा 3 रिसर्च ग्रांट और 2 फेलोशिप स्कीम

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर के अवसर पर 3 रिसर्च ग्रांट और 2 फेलोशिप स्कीम लांच करने की घोषणा की है। UGC इन पांचों स्कीम को दोपहर 3 बजे वर्चुअल मोड में लांच करेगा।

