UP Shikshak Chikitsa Yojana: किन शिक्षकों को मिलेगा 5 लाख का कैशलेस इलाज, पात्रता और डाक्यूमेंट्स डिटेल्स यहां देखें

Mukhyamantri Shikshak Cashless Chikitsa Suvidha Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना' की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से इस योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत सरकारी स्कूलों के शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, मिड-डे मील रसोइये, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारी और शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ उनके परिवारों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। राज्य सरकार भरेगी प्रीमियम सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना का पूरा 3000 रुपये का वार्षिक बीमा प्रीमियम राज्य सरकार खुद देगी। यानी लाभार्थियों को अपनी जेब से एक भी रुपये खर्च नहीं करने होंगे। इलाज राज्यभर के सरकारी और लिस्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया जा सकेगा। कैशलेस चिकित्सा योजना हाई लाइट्स प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज

सरकारी और लिस्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल में उपचार की सुविधा

पूरे बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार करेगी

लाभार्थियों को किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं देना होगा

किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ? इस योजना से राज्य के करीब 12 से 15 लाख शिक्षक, गैर शिक्षण कर्मचारी और उनके पात्र आश्रित लाभान्वित होंगे। इनमें शामिल हैं- सरकारी स्कूलों के शिक्षक शिक्षामित्र अनुदेशक (इंस्ट्रक्टर) मिड-डे मील रसोइये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारी शिक्षा विभाग के अन्य पात्र कर्मचारी स्वास्थ्य के साथ सामाजिक सुरक्षा भी योजना के शुभारंभ के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के साथ एक समझौता (MoU) भी किया गया। इसके तहत शिक्षकों और कर्मचारियों को अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। दुर्घटना बीमा की भी है सुविधा 10000 रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख से 80 लाख रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी को स्थायी दिव्यांगता होती है तो उसे भी 30 लाख से 80 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। वहीं, आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 15 लाख से 40 लाख तक रुपये की सहायता दी जाएगी।