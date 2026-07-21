Yogi Cabinet: यूपी कैबिनेट के 18 बड़े फैसले, दो नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी, छात्राओं को मिला यह बड़ा तोहफा

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेशवासियों के लिए कई अहम फैसलों पर मुहर लगा दी। बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिनमें दो नए एक्सप्रेसवे के निर्माण, छात्राओं के लिए ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’, परिवहन और महिला कल्याण से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों का भी ऐलान किया गया है। टॉप 5% छात्राओं को मिलेगी स्कूटी उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सरकार ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ शुरू करने जा रही है। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रदेश के सभी राजकीय, निजी, एडेड और वित्तपोषित विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की ग्रेजुएशन में टॉप 5 प्रतिशत छात्राओं को पेट्रोल चालित स्कूटी दी जाएगी। वहीं योजना में दिव्यांग छात्राओं और शहीद या निराश्रित परिवारों की बेटियों को प्राथमिकता मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे बेटियों की उच्च शिक्षा को और बढ़ावा मिलेगा।

दो नए एक्सप्रेसवे से बदलेगी प्रदेश की कनेक्टिविटी राज्य कैबिनेट ने प्रदेश के सड़क नेटवर्क को और मजबूत बनाने के लिए प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 117 किलोमीटर लंबे विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे को भी हरी झंडी मिल गई, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़कर गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली जैसे जिलों की कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। इसके अलावा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण और इसे ईपीसी (EPC) मोड पर विकसित करने के लिए विकासकर्ता के चयन को भी मंजूरी दी गई है। महिला कल्याण से लेकर परिवहन तक कई अहम फैसले कैबिनेट बैठक में महिला कल्याण, गृह, उच्च शिक्षा, परिवहन, राज्यकर, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन और सहकारिता विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और आम लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है।