कितनी है अयोध्या राम मंदिर की उम्र, विशेषज्ञों ने किस तकनीक से किया है तैयार

अयोध्या का राम मंदिर भारत के सबसे बड़े प्रमुख मंदिरों में शामिल है। यह मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में देशी-विदेशी सैलानी राम मंदिर पहुंचते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर की उम्र कितनी है और इसके निर्माण में किस तकनीक का उपयोग किया गया है ? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

नागर शैली में हुआ है राम मंदिर का निर्माण

अयोध्या राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है, जो कि उत्तर भारत की प्राचीन मंदिर निर्माण शैली है। इस शैली का उदय 5 ईसा पूर्व शताब्दी में गुप्त काल के अंतिम चरण में उत्तर भारत में हुआ था। नागर शैली में एक बड़े चबूतरे पर गर्भगृह बनाने के साथ-साथ प्रदक्षिणा पथ और मंदिर के आगे मंडप बनाए जाते हैं। इस शैली में गर्भगृह के ऊपर एक शिखर का निर्माण किया जाता है।

किस कंपनी ने किया है मंदिर का निर्माण

राम मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध निर्माण कंपनी लार्सन एंड टुब्रो(L&T) द्वारा किया गया है। वहीं, कंपनी के बुनियादी ढांचे की देखरेख और सुझाव टाटा कंसल्टेंसी सर्विस(TCS) की देखरेख में हुआ है। मंदिर के निर्माण में IITs के विशेषज्ञों ने भी तकनीकी रूप से सहयोग किया है।