वेटिंग टिकट वालों के काम की खबर! IRCTC के इस ऑप्शन से मिल सकती है कन्फर्म सीट, ऐसे उठाएं फायदा

ट्रेन से सफर करने वाले हर यात्री की पहली कोशिश यही होती है कि टिकट कन्फर्म मिल जाए। लेकिन त्योहारों, छुट्टियों या पीक सीजन में अक्सर टिकट वेटिंग में रह जाता है। ऐसे में यात्रा को लेकर चिंता बढ़ जाती है। यदि आपका टिकट भी वेटिंग में है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय रेलवे की IRCTC Vikalp Scheme आपके लिए राहत का विकल्प बन सकती है। इस स्कीम के जरिए रेलवे, सीट उपलब्ध होने पर उसी रूट की दूसरी ट्रेन में आपको कन्फर्म सीट देने की कोशिश करता है। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए यात्रियों से कोई अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाता। क्या है IRCTC Vikalp स्कीम? विकल्प स्कीम भारतीय रेलवे की एक ऐसी सुविधा है, जिसे खास तौर पर वेटिंग टिकट वाले यात्रियों के लिए शुरू किया गया है। यदि आपकी बुक की गई ट्रेन में टिकट कन्फर्म नहीं हो पाता और उसी रूट की किसी दूसरी ट्रेन में सीट खाली होती है, तो रेलवे आपकी बुकिंग उस ट्रेन में शिफ्ट कर सकता है।

हालांकि, यह सुविधा 100 फीसदी कन्फर्म टिकट की गारंटी नहीं देती, लेकिन कन्फर्म सीट मिलने की संभावना जरूर बढ़ जाती है। यदि वैकल्पिक ट्रेन में भी सीट उपलब्ध नहीं होगी, तो आपका टिकट सामान्य नियमों के अनुसार ही रहेगा। Vikalp Scheme का फायदा कैसे उठाएं? यदि आप ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें- IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करें।

यात्रा की डेट, स्टेशन और क्लास सेलेक्ट कर ट्रेन सर्च करें।

यात्री डिटेल्स भरकर टिकट बुक करें।

यदि टिकट वेटिंग में है, तो Vikalp Scheme का विकल्प चुनें।

इसके बाद उसी रूट की उपलब्ध दूसरी ट्रेनों की लिस्ट दिखाई देगी।

अब अपनी सुविधा के अनुसार वैकल्पिक ट्रेन सेलेक्ट कर दें। क्या देना होगा अतिरिक्त किराया वेटिंग टिकट होने पर भी दूसरी ट्रेन में कन्फर्म सीट मिलने का मौका मिलता है। साथ ही दूसरी ट्रेन में सीट मिलने पर कोई अतिरिक्त किराया नहीं देना पड़ता।