भारत का सबसे महंगा टोल प्लाजा कौन-सा है? आखिर क्यों देना होता है अधिक पैसा, देखें

आज भारत के आधुनिक एक्सप्रेसवे घंटों की यात्रा को मिनटों में समेट रहे हैं। लेकिन इस तेज और आरामदायक सफर की एक कीमत भी है। देश के कुछ एक्सप्रेसवे ऐसे हैं, जहां कुछ किलोमीटर की यात्रा के लिए ही यात्रियों को सैकड़ों रुपये टोल के रूप में चुकाने पड़ते हैं। यही वजह है कि भारत के सबसे महंगे टोल प्लाजा अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं। आखिर किन एक्सप्रेसवे पर सबसे ज्यादा टोल लगता है और इसके पीछे क्या वजह है? आइए जानते हैं। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का खलापुर टोल सबसे महंगा महाराष्ट्र के मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर स्थित खलापुर टोल प्लाजा देश के सबसे महंगे टोल पॉइंट्स में गिना जाता है। करीब 94.5 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर कार से एक तरफ की यात्रा के लिए लगभग 320 रुपये तक का टोल देना पड़ता है। यह एक्सप्रेसवे देश के सबसे व्यस्त एक्सप्रेसवे में शामिल है, जहां हर दिन हजारों वाहन गुजरते हैं। पहाड़ी इलाके, सुरंगों और पुलों के निर्माण व रखरखाव पर आने वाली भारी लागत इसकी टोल दरों को अधिक करती है।

अटल सेतु पर भी देना पड़ता है प्रीमियम टोल मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी-न्हावा शेवा अटल सेतु (MTHL) भी देश के सबसे महंगे टोल मार्गों में शामिल है। करीब 21.8 किलोमीटर लंबा यह भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल है। इस पुल से कार लेकर गुजरने पर एक तरफ की यात्रा के लिए लगभग 250 रुपये का टोल देना पड़ता है। आखिर एक्सप्रेसवे पर टोल इतना ज्यादा क्यों? एक्सप्रेसवे बनाना सामान्य सड़कों की तुलना में कहीं अधिक महंगा होता है। इनके निर्माण में मजबूत सड़कें, हाई-स्पीड डिजाइन, लिमिटेड एंट्री-एग्जिट, फ्लाईओवर, टनल, आधुनिक सुरक्षा प्रणाली और ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसी कई आधुनिक सुविधाओं पर भारी खर्च किया जाता है। वहीं इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, नियमित मरम्मत और लंबे समय तक रखरखाव की लागत भी टोल तय करने में अहम भूमिका निभाती है। महंगे टोल के बदले यात्रियों को क्या मिलता है? टोल चार्ज सिर्फ सड़क इस्तेमाल करने की कीमत नहीं है, बल्कि बेहतर यात्रा अनुभव की भी गारंटी है। एक्सप्रेसवे पर यात्रियों को चौड़ी और उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें, कम ट्रैफिक, बेहतर रोशनी, CCTV निगरानी, एम्बुलेंस, क्रेन सेवा, पेट्रोल पंप, फूड प्लाजा और इमरजेंसी सहायता जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं।