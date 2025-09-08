Schools Holiday (8 September)
दिल्ली का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है?

By Mahima Sharan
Sep 8, 2025, 17:46 IST

दिल्ली के सबसे बड़े मंदिर, अक्षरधाम मंदिर के बारे में जानें, जो एक विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर परिसर है। इसकी वास्तुकला, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, आकर्षणों और दिल्ली के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों, जैसे लोटस टेम्पल, इस्कॉन मंदिर, कालकाजी मंदिर और हनुमान मंदिर के बारे में जानें।

The Biggest Temple In Delhi: दिल्ली, जो भारत का दिल है, कई शानदार मंदिरों का घर है। ये मंदिर यहां की गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। इन सभी में, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली के सबसे बड़े मंदिर के रूप में सबसे अलग है। यह अपनी शानदार वास्तुकला और भव्यता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अक्षरधाम के अलावा, दिल्ली में लोटस टेम्पल, इस्कॉन मंदिर, कालकाजी मंदिर और हनुमान मंदिर जैसे कई प्रतिष्ठित मंदिर भी हैं। ये सभी मंदिर इस शहर को भक्ति और आस्था का एक जीवंत केंद्र बनाते हैं।

अक्षरधाम मंदिर

दिल्ली का सबसे बड़ा मंदिर अक्षरधाम मंदिर है, जिसे स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह मंदिर भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महिमा का प्रतीक है।

दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर

अक्षरधाम मंदिर को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (2007) द्वारा आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर के रूप में मान्यता दी गई थी। इस मान्यता ने इसे भारतीय विरासत और वास्तुकला का एक वैश्विक प्रतीक बना दिया है।

अक्षरधाम: वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना

यह मंदिर गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है, और इसके निर्माण में स्टील का उपयोग नहीं किया गया है। मंदिर की दीवारों पर की गई हर नक्काशी भारत की प्राचीन शिल्प कौशल और भक्ति को दर्शाती है।

अक्षरधाम में सांस्कृतिक आकर्षण

यज्ञपुरुष कुंड यह दुनिया का सबसे बड़ा बावड़ी (सीढ़ीदार कुआं) है। इसे पारंपरिक सीढ़ियों और एक म्यूजिकल फाउंटेन के साथ खूबसूरती से डिजाइन किया गया है।

सहज आनंद वॉटर शो – यह पानी, रोशनी और संगीत का एक शानदार मेल है। यह शो भारतीय संस्कृति की प्रेरक कहानियों को एक अनोखे तरीके से बताता है।

कल्चरल बोट राइड – यह भारत के 10,000 साल पुराने इतिहास को दिखाती है। इसमें पर्यटक नाव यात्रा के जरिए विज्ञान, कला और आध्यात्मिकता की प्रदर्शनियों से गुजरते हैं।

प्रदर्शनी हॉल – ये हॉल भारतीय परंपराओं, मूल्यों और आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाते हैं। यहां आने वाले लोगों को संतों और महापुरुषों की शिक्षाओं के बारे में जानकारी मिलती है।

दिल्ली के अन्य प्रसिद्ध मंदिर

हालांकि अक्षरधाम सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन दिल्ली में कई अन्य प्रतिष्ठित मंदिर भी हैं:

लोटस टेम्पल – यह अपने कमल के आकार के डिजाइन के लिए जाना जाता है। यह मंदिर सभी धर्मों के बीच एकता, शांति और समानता का प्रतीक है।

इस्कॉन मंदिर – यह दक्षिण दिल्ली में स्थित एक भव्य राधा-कृष्ण मंदिर है। यह एक सांस्कृतिक केंद्र भी है, जो संगीत, नृत्य और भोजन के माध्यम से भक्ति को बढ़ावा देता है।

हनुमान मंदिर (कनॉट प्लेस और झंडेवालान) – यह मंदिर भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। हनुमान जयंती जैसे त्योहारों के दौरान इन मंदिरों में उपासकों की भारी भीड़ रहती है।

कालकाजी मंदिर – यह सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जो देवी काली को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यह एक मनोकामना पूरी करने वाला मंदिर है और इसका बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है।

