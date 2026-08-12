भारत में कितनी है हाथियों की संख्या और किस राज्य में हैं सबसे अधिक हाथी, जानें यहां

वन्यजीवों विशेषज्ञों के मुताबिक, जंगल में सबसे खतरनाक जानवर टाइगर नहीं, बल्कि हाथी होता है। क्योंकि, हाथी जब आक्रमक होता है, तो भारी-भरकम गाड़ी को भी पलट सकता है। वहीं, हाथी को जंगल का माली भी कहा जाता है। यह जंगल में घूमने के दौरान नए रास्ते का निर्माण करता है, जिससे अन्य वन्यजीवों के लिए भी नया रास्ता बनता है। हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि भारत में कुल कितने हाथी हैं और सबसे अधिक हाथी किस राज्य में हैं?

भारत में कितने हाथी हैं

अखिल भारतीय हाथी जनगणना (Synchronous All India Elephant Estimation - SAIEE) की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में जंगली एशियाई हाथियों की कुल अनुमानित संख्या 22,446 है। वहीं, भारत पूरे विश्व की एशियाई हाथियों की कुल आबादी का करीब 60% से अधिक हिस्सा संभालता है।

भारत में सबसे अधिक हाथियों वाला राज्य

भारत में सबसे अधिक हाथियों वाले राज्य की बात करें, तो सबसे अधिक जंगली हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं। इस राज्य में हाथियों की कुल संख्या 6,013 तक दर्ज की गई है। इसके बाद असम का स्थान आता है, जहां 4 हजार से अधिक हाथी हैं।