CBSE Class 12 Result 2026 LIVE
Focus

किस खनिज को कहा जाता है ‘दबी हुई धूप’, जानें यहां

By Kishan Kumar
Last Updated: Jul 15, 2026, 16:52 IST

दुनिया में ऐसे बहुत-से खनिज पाए जाते हैं, जो कि प्राकृतिक संसाधनों के रूप में अपनी खास पहचान रखते हैं। इस कड़ी में एक खनिज ऐसा भी है, जिसे ‘दबी हुई धूप’ भी कहा जाता है। 

दबी हुई धूप
दबी हुई धूप

दुनियाभर में पाए जाने वाले खनिजों में से एक खनिज ऐसा भी है, जिसे ‘दबी हुई धूप’ कहा जाता है। यह खनिज कोयला है, जिसे इस प्रकार के उपनाम देने के पीछे वैज्ञानिक कारण है। हालांकि, यहां नाम से समझा जा सकता है कि कोयले का संबंध धूप से है। इस लेख में हम कोयले के इस उपनाम का कारण और इससे जुड़े अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे।

कोयले को ‘दबी हुई धूप’ क्यों कहते हैं

अब हम यह जान लेते हैं कि आखिर कोयले को ‘दबी हुई धूप’ क्यों कहते हैं? दरअसल, इसे दबी हुई धूप कहने के पीछे वैज्ञानिक कारण है। इसका संबंध सूरज की धूप और धरती से है।

सूरज की ऊर्जा का स्टोरेशन

धरती पर लाखों साल पहले घने जंगल और दलदली पौधे हुआ करते थे। इन पौधों ने फोटोसाइंथिसिस के जरिये रोशनी का उपयोग कर सौर ऊर्जा को अपने अंदर जमा किया। कुछ सालों बाद जब ये पौधे मर गए, तो यह मिट्टी और गाद के नीचे दब गए और इनके ऊपर परतें जमती चली गईं।

ऐसे में धरती की गोद में अधिक तापमान और बिना ऑक्सीजन की मदद से यह पौधे कोयले में बदल गए। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिस धूप को लाखों साल पहले पौधों ने सोखा था, आज वे धरती के भीतर दबे हुए हैं। यही वजह है कि कोयले को दबी हुई धूप भी कहा जाता है। जब हम कोयला जलाते हैं, तो यह ऊर्जा रोशनी और गर्मी के रूप में वापस बाहर निकलती है।

कोयला कितने प्रकार का होता है 

कोयला मुख्य रूप से चार प्रकार होता है। इसे हीटिंग क्षमता के आधार पर अलग-अलग श्रेणी में बांटा गया है।

एंथ्रेसाइट

यह बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला है। इसमें 90 फीसदी तक कार्बन पाया जाता है, जिससे जलते हुए धुआं कम और गर्मी ज्यादा निकलती है।

बिटुमिन

यह कोयला भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसमें 60 से 80 फीसदी तक कार्बन होता है। इसका उपयोग बिजली बनाने से लेकर धातुओं को पिघलाने में किया जाता है।

लिग्नाइट

इसे हम भूरे कोयला के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 50 फीसदी तक कार्बन पाया जाता है। इस प्रकार के कोयले में नमी ज्यादा होती है, जिससे यह कम गर्मी देता है।

पीट

यह पूरी तरह से कोयला नहीं होता है, जिसमें 40 फीसदी ही कार्बन पाया जाता है। इसे जलाने पर धुआं और राख, दोनों ही ज्यादा निकलते हैं।

भारत में कहां-कहां पाया जाता है कोयला

भारत में कोयला मुख्य रूप से गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। देश के सबसे बड़े कोयले के क्षेत्र की बात करें, तो यह झारखंड का झरिया है। वहीं, ओडिसा का तालचर, छत्तीसगढ़ का कोरबा और पश्चिम बंगाल का रानीगंज शामिल है।

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior Executive - Editorial

A seasoned journalist and Multimedia Producer with over 8 years of experience in print and digital media, Kishan specializes in turning complex topics into clear, compelling narratives. Currently working as a Senior Content Writer in the GK section at Jagran Josh, he brings deep subject expertise in History, Polity, and Geography, writing on national and international affairs from a general knowledge perspective. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com.

... Read More
First Published: Jul 15, 2026, 16:52 IST

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Education News Live

Popular Searches

Latest Education News