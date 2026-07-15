किस खनिज को कहा जाता है ‘दबी हुई धूप’, जानें यहां

दुनियाभर में पाए जाने वाले खनिजों में से एक खनिज ऐसा भी है, जिसे ‘दबी हुई धूप’ कहा जाता है। यह खनिज कोयला है, जिसे इस प्रकार के उपनाम देने के पीछे वैज्ञानिक कारण है। हालांकि, यहां नाम से समझा जा सकता है कि कोयले का संबंध धूप से है। इस लेख में हम कोयले के इस उपनाम का कारण और इससे जुड़े अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे।

कोयले को ‘दबी हुई धूप’ क्यों कहते हैं

अब हम यह जान लेते हैं कि आखिर कोयले को ‘दबी हुई धूप’ क्यों कहते हैं? दरअसल, इसे दबी हुई धूप कहने के पीछे वैज्ञानिक कारण है। इसका संबंध सूरज की धूप और धरती से है।

सूरज की ऊर्जा का स्टोरेशन

धरती पर लाखों साल पहले घने जंगल और दलदली पौधे हुआ करते थे। इन पौधों ने फोटोसाइंथिसिस के जरिये रोशनी का उपयोग कर सौर ऊर्जा को अपने अंदर जमा किया। कुछ सालों बाद जब ये पौधे मर गए, तो यह मिट्टी और गाद के नीचे दब गए और इनके ऊपर परतें जमती चली गईं।

ऐसे में धरती की गोद में अधिक तापमान और बिना ऑक्सीजन की मदद से यह पौधे कोयले में बदल गए। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिस धूप को लाखों साल पहले पौधों ने सोखा था, आज वे धरती के भीतर दबे हुए हैं। यही वजह है कि कोयले को दबी हुई धूप भी कहा जाता है। जब हम कोयला जलाते हैं, तो यह ऊर्जा रोशनी और गर्मी के रूप में वापस बाहर निकलती है।