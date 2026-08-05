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15 अगस्त, 1947 को आजादी के उत्सव में क्यों नहीं पहुंचे थे महात्मा गांधी, जानें वजह

By Kishan Kumar
Last Updated: Aug 5, 2026, 13:05 IST

भारत में जब 15 अगस्त, 1947 को पूरा देश जब दिल्ली में आजादी का जश्न मना रहा था, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस जश्न से बहुत दूर थे। क्या थी वजह, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें। 

महात्मा गांधी
महात्मा गांधी

भारत 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ था। इस दिन जब पूरा देश दिल्ली में आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जश्न से दूरी बना ली थी। वह उस समय दिल्ली में नहीं थे और 24 घंटे का उपवास भी रखा था। आखिर क्या थी उनके अलग होने की वजह और कहां थे महात्मा गांधी, जानने के लिए यह पूरा लेख पढ़ें। 

कोलकाता में थे महात्मा गांधी

देश की आजादी के समय जब जवाहर लाल नेहरू अपना प्रसिद्ध भाषण Tryst with Destiny दे रहे थे, तब महात्मा गांधी कोलकाता(तत्कालीन कलकत्ता) के 'बेलियाघाटा' एरिया में 'हैदरी मंजिल' नाम के एक पुराने मकान में मौजूद थे। ऐसे में वह आजादी के इस उत्सव से बहुत ही दूर थे और न ही वह दिल्ली आए।

आजादी के जश्न से क्यों दूर थे महात्मा गांधी

भारत जिस समय आजाद हुआ था, तब विभाजन के कारण देश में विशेष रूप से बंगाल और पंजाब में हिंदू-मुस्लिम दंगे भड़क गए थे। उस समय पूर्वोत्तर बंगाल के नोआखली, जो कि आज बांग्लादेश में है, वहां और कोलकाता में संप्रदायिक हिंसा हो रही थी। लोगों की जान जा रही थी और कई लोग बेघर हो रहे थे। ऐसे में गांधी जी का मानना था कि जब देश जल रहा है और बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, तो जश्न मनाना उनके सिद्धांतों के खिलाफ था।

माउंटबैटन ने कहा था One-Man Boundary Force

पंजाब में भड़के दंगे संभालने के लिए ब्रिटिश की ओर से भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की गई थी, वहीं, बंगाल में महात्मा गांधी अकेले शांति स्थापित कर रहे थे। उन्होंने मुस्लिम लीग के नेता रहे हुसैन शहीद सुहरावर्दी के साथ मिलकर कोलकाता के दंगे प्रभावित इलाके में शांति स्थापित की थी। वह इस काम में कामयाब भी हुए। इसे देख लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को One-Man Boundary Force कहा था, क्योंकि जो काम 50,000 सैनिक पंजाब में नहीं कर पा रहे थे, वह काम गांधी जी ने शांति और अहिंसा से कर दिया था। 

विभाजन से दुखी थे गांधी

महात्मा गांधी देश के विभाजन से दुखी थे, क्योंकि वह देश का बंटवारा नहीं चाहते थे। इस बंटवारे से देश में दंगे भड़क गए थे, जिससे वह बहुत दुखी थी। ऐसे में उन्होंने आजादी के दिन 24 घंटे का उपवास भी रखा था। गांधी ने अपना पूरा दिन प्रार्थना करने और सूत काटने में बिताया था।

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior Executive - Editorial

A seasoned journalist and Multimedia Producer with over 8 years of experience in print and digital media, Kishan specializes in turning complex topics into clear, compelling narratives. Currently working as a Senior Content Writer in the GK section at Jagran Josh, he brings deep subject expertise in History, Polity, and Geography, writing on national and international affairs from a general knowledge perspective. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com.

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First Published: Aug 5, 2026, 13:05 IST

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