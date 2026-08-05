15 अगस्त, 1947 को आजादी के उत्सव में क्यों नहीं पहुंचे थे महात्मा गांधी, जानें वजह

भारत 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ था। इस दिन जब पूरा देश दिल्ली में आजादी के जश्न में डूबा हुआ था, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जश्न से दूरी बना ली थी। वह उस समय दिल्ली में नहीं थे और 24 घंटे का उपवास भी रखा था। आखिर क्या थी उनके अलग होने की वजह और कहां थे महात्मा गांधी, जानने के लिए यह पूरा लेख पढ़ें।

कोलकाता में थे महात्मा गांधी

देश की आजादी के समय जब जवाहर लाल नेहरू अपना प्रसिद्ध भाषण Tryst with Destiny दे रहे थे, तब महात्मा गांधी कोलकाता(तत्कालीन कलकत्ता) के 'बेलियाघाटा' एरिया में 'हैदरी मंजिल' नाम के एक पुराने मकान में मौजूद थे। ऐसे में वह आजादी के इस उत्सव से बहुत ही दूर थे और न ही वह दिल्ली आए।

आजादी के जश्न से क्यों दूर थे महात्मा गांधी

भारत जिस समय आजाद हुआ था, तब विभाजन के कारण देश में विशेष रूप से बंगाल और पंजाब में हिंदू-मुस्लिम दंगे भड़क गए थे। उस समय पूर्वोत्तर बंगाल के नोआखली, जो कि आज बांग्लादेश में है, वहां और कोलकाता में संप्रदायिक हिंसा हो रही थी। लोगों की जान जा रही थी और कई लोग बेघर हो रहे थे। ऐसे में गांधी जी का मानना था कि जब देश जल रहा है और बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, तो जश्न मनाना उनके सिद्धांतों के खिलाफ था।