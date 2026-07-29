AC कोच में यात्रियों को क्यों मिलती हैं 2 अलग-अलग चादरें, रेल मंत्रालय ने संसद में दी जानकारी
रेल मंत्रालय द्वारा संसद में इस बात की जानकारी दी गई है कि आखिर रेलवे द्वारा एसी कोच में यात्रियों को 2 अलग-अलग चादरें क्यों दी जाती हैं? रेलवे ने इसकी अलग वजह बताई है।
यदि आप भी रेलवे के एसी कोच में सफर करते हैं, तो यह लेख आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि, रेलवे द्वारा यात्रियों को एसी कोच में दिया जाने वाला बेडरोल बहुत उपयोगी होता है। इसमें एक नहीं, बल्कि रेलवे द्वारा दो चादरें दी गई होती हैं। हालांकि, कई यात्रियों को इसका सही उपयोग नहीं पता होता है। रेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में संसद में 2 अलग-अलग चादर देने के पीछे कारण बताया गया है।
बेडरोल किट में क्या-क्या होता है
एसी कोच के यात्रियों को रेलवे द्वारा एक पिलो कवर, एक कंबल, एक तौलिया और 2 चादरें दी जाती हैं। इनमें से एक चादर को यात्री द्वारा सीट पर बिछा लिया जाता है, जबकि दूसरी चादर को कंबल के ऊपर बिछाया जाता है। हालांकि, हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा बेडरोल किट पर संसद में जानकारी दी गई है, जिसमें 2 चादर देने का कारण भी बताया गया है।
2 चादरों का कैसे करें सही इस्तेमाल
रेल मंत्रालय एसी कोच में साफ बिस्तर मुहैया करता है। यही वजह है कि 2 चादरें अलग से दी जाती हैं। इनमें से एक चादर का उपयोग सीट पर बिछाने के लिए होता है, जबकि दूसरी चादर का उपयोग कंबल के नीचे लगाकर ओढ़ने के लिए होता है, जिससे यात्री सीधे कंबल के संपर्क में नहीं आ सके।
क्यों कंबल के नीचे लगानी होती है चादर
एसी कोच में कंबल के नीचे चादर लगाने का कारण स्वच्छता है। दरअसल, रेलवे में दिये जाने वाले कंबल ऊनी होते हैं, जिसे बार-बार नहीं धोया जाता है। वहीं, चादरों को हर बार वॉश किया जाता है। इस वजह से यात्रा के दौरान यात्रियों की स्वच्छता को देखते हुए एक चादर कंबल के नीचे लगाने के लिए दी जाती है, जिससे यात्री कंबल के सीधे संपर्क में न आए और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो।
कुछ ट्रेनों में मिलते हैं कवर वाले कंबल
रेलवे द्वारा हाल के वर्षों में कंबल को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। इस कड़ी में अब कंबल के साथ-साथ कंबल कवर भी दिया जा रहा है, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी हो। यह सुविधा अभी वंदे भारत स्लीपर समेत कुछ अन्य विशेष ट्रेनों में शुरू की गई है।
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