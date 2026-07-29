AC कोच में यात्रियों को क्यों मिलती हैं 2 अलग-अलग चादरें, रेल मंत्रालय ने संसद में दी जानकारी

यदि आप भी रेलवे के एसी कोच में सफर करते हैं, तो यह लेख आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि, रेलवे द्वारा यात्रियों को एसी कोच में दिया जाने वाला बेडरोल बहुत उपयोगी होता है। इसमें एक नहीं, बल्कि रेलवे द्वारा दो चादरें दी गई होती हैं। हालांकि, कई यात्रियों को इसका सही उपयोग नहीं पता होता है। रेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में संसद में 2 अलग-अलग चादर देने के पीछे कारण बताया गया है।

बेडरोल किट में क्या-क्या होता है

एसी कोच के यात्रियों को रेलवे द्वारा एक पिलो कवर, एक कंबल, एक तौलिया और 2 चादरें दी जाती हैं। इनमें से एक चादर को यात्री द्वारा सीट पर बिछा लिया जाता है, जबकि दूसरी चादर को कंबल के ऊपर बिछाया जाता है। हालांकि, हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा बेडरोल किट पर संसद में जानकारी दी गई है, जिसमें 2 चादर देने का कारण भी बताया गया है।

2 चादरों का कैसे करें सही इस्तेमाल

रेल मंत्रालय एसी कोच में साफ बिस्तर मुहैया करता है। यही वजह है कि 2 चादरें अलग से दी जाती हैं। इनमें से एक चादर का उपयोग सीट पर बिछाने के लिए होता है, जबकि दूसरी चादर का उपयोग कंबल के नीचे लगाकर ओढ़ने के लिए होता है, जिससे यात्री सीधे कंबल के संपर्क में नहीं आ सके।