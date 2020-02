अंडर -19 क्रिकेट विश्व कप: मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के विजेताओं की सूची

अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में 1988 में किया गया था. इस विश्व कप में फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट विलियम्स ने सर्वाधिक 108 रन बनाये थे इसलिए उनको अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में पहला ‘मैन ऑफ़ दा मैच’ ख़िताब दिया गया था. इस साल मैन ऑफ़ दा सीरीज का ख़िताब किसी भी खिलाडी को नहीं दिया गया था.

आइये इस लेख में जानते हैं कि अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के किस संस्करण में किस खिलाडी को मैन ऑफ़ दा मैच और मैन ऑफ़ दा सीरीज का ख़िताब दिया गया था?

मैन ऑफ द मैच पुरस्कार के बारे में (About the ‘Man of the Match’ Award):-

आम तौर पर, मैन ऑफ द मैच’ का ख़िताब उस खिलाडी को दिया जाता है जो कि उस मैच में खेलने वाले सभी खिलाडियों से बेहतर प्रदर्शन करता है.

आमतौर पर ‘मैन ऑफ द मैच’ पुरस्कार उस बल्लेबाज को दिया जाता है जो कि मैच में सबसे ज्यादा रन बनाता है या फिर उस बॉलर को दिया जाता है जिसने उस मैच में सबसे अधिक विकेट लिए होते हैं.

‘मैन ऑफ द मैच’ के विजेता को हारने या जीतने वाली किसी भी टीम के खिलाडी को चुना जा सकता है. इस पुरस्कार का विजेता आमतौर पर कमेंटेटर द्वारा चुना जाता है, लेकिन कभी कभी क्लोज कांटेस्ट में पूर्व खिलाड़ियों की सलाह को भी ध्यान में रखा जाता है.

‘मैन ऑफ द सीरीज ’पुरस्कार के बारे में (About the ‘Man of the Series’ Award);-

यह पुरस्कार एक ऐसे खिलाड़ी को दिया जाता है, जिसने श्रृंखला में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन दिया हो. आम तौर पर यह पुरस्कार एक ऐसे खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाए हों या सर्वाधिक विकेट लिए हों. अंडर -19 क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार विजेताओं की सूची जानने के लिए इस लेख को पढ़ें.

अंडर -19 क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज विजेता हैं (Man of the Match and Man of the Series winners in the Under-19 Cricket World Cup)

अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द सीरीज 1988 ब्रेट विलियम्स (ऑस्ट्रेलिया) किसी को नहीं 1998 स्टीफन पीटर्स (इंग्लैंड) किसी को नहीं 2000 रीतिंदर सोढ़ी (भारत) युवराज सिंह (भारत) 2002 हारून बर्ड (ऑस्ट्रेलिया) टाटेन्डा ताइबु (जिम्बाब्वे) 2004 आसिफ इकबाल (पाकिस्तान) शिखर धवन (भारत) 2006 अनवर अली (पाकिस्तान) चेतेश्वर पुजारा (भारत) 2008 अजितेश अर्गल (भारत) टिम साउथी (न्यूजीलैंड) 2010 जोश हेज़लवुड (ऑस्ट्रेलिया) डोमिनिक हेंड्रिक्स (दक्षिण अफ्रीका) 2012 उन्मुक्त चंद (भारत) विल बोसिस्टो (ऑस्ट्रेलिया) 2014 कोर्बिन बॉश (दक्षिण अफ्रीका) ईडन मुकर्रम (दक्षिण अफ्रीका) 2016 केसी कार्टी (वेस्ट इंडीज) मेहेदी हसन (बांग्लादेश) 2018 मनजोत कालरा (भारत) शुभमन गिल (भारत) 2020 TBD TBD

अंडर 19 विश्व कप में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज से संबंधित रिकॉर्ड की सूची;

1. युवराज सिंह पहले खिलाड़ी थे जिन्हें अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ‘मैन ऑफ द सीरीज’ का पुरस्कार मिला था.

2. चार भारतीय खिलाड़ी, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में 'मैन ऑफ द सीरीज' का पुरस्कार जीत चुके हैं. उनके नाम हैं; युवराज सिंह (2000), शिखर धवन (2004), चेतेश्वर पुजारा (2006) और शुभमन गिल (2018).

3. चार भारतीय खिलाड़ियों ने अंडर19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में 'मैन ऑफ द मैच' पुरस्कार जीता है. उनके नाम हैं; रीतिंदर सोढ़ी (2000) अजितेश अर्गल (2008), उन्मुक्त चंद (2012) और मनजोत कालरा (2018).

4. अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच ’पुरस्कार के पहले विजेता ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट विलियम्स थे.

तो यह थी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज़ के सभी विजेताओं की सूची.

