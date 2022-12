Bank of Maharashtra Bharti 2022: 551 ऑफिसर पदों पर निकली भर्ती, यहाँ चेक करें डिटेल्स

Bank of Maharashtra Bharti 2022: बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र ने 551 ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. पदों की जानकारी, पात्रता और अन्य विवरण जानने के लिए यहाँ देखें डिटेल्स

Bank of Maharashtra Bharti 2022

Bank of Maharashtra Bharti 2022: बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) ने 2023-24 के प्रोजेक्ट के लिए स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 और स्केल 5 में अधिकारियों की भर्ती के लिए रिक्तियों की घोषणा की है। ये रिक्तियां असिस्टेंट जनरल मैनेजर (एजीएम), चीफ मैनेजर, जनरलिस्ट ऑफिसर और टोरेक्स/ट्रेजरी ऑफिसर के लिए उपलब्ध हैं।

कुल रिक्तियों में से 400 रिक्तियां जनरलिस्ट ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए हैं और 100 रिक्तियां जनरलिस्ट ऑफिसर ग्रेड 3 के लिए हैं।

पदों पर आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार 06 दिसंबर से 23 दिसंबर 2022 तक बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

Bank of Maharashtra Bharti 2022 महत्वपूर्ण तारीखें :

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तारीख - 06 दिसम्बर 2022

आवेदन की अंतिम तारीख - 23 दिसम्बर 2022

Bank of Maharashtra Bharti 2022 पदों का विवरण :

AGM बोर्ड सेक्रेटरी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस - 1 पद

AGM डिजिटल बैंकिंग - 1 पद

AGM मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम -1 पद

चीफ मैनेजर मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम -1 पद

चीफ मैनेजर मार्केट इकोनिमिक्स एनालिस्ट - 1 पद

चीफ मैनेजर डिजिटल बैंकिंग -2 पद

चीफ मैनेजर इनफार्मेशन सिस्टम ऑडिट - 1 पद

चीफ मैनेजर इनफार्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर - 1 पद

चीफ मैनेजर क्रेडिट -15 पद

चीफ मैनेजर डिजास्टर मैनेजमेंट - 1 पद

चीफ मैनेजर पब्लिक रिलेशन एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन -1 पद

जनरलिस्ट ऑफिसर स्केल 2- 100 पद

जनरलिस्ट ऑफिसर स्केल-3- 400 पद

फोरेक्स/ट्रेज़री ऑफिसर - 25 पद

Bank of Maharashtra Bharti 2022 शैक्षिक योग्यता :

AGM बोर्ड सेक्रेटरी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस - 12 साल के अनुभव के साथ CS.

AGM डिजिटल बैंकिंग - सभी सेमेस्टर में न्यूनतम 50% अंकों के साथ आईटी/सीएस में स्नातक/मास्टर इंजीनियर डिग्री और 12 साल का अनुभव

AGM मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम - आईटी / सीएस में स्नातक / मास्टर इंजीनियर की डिग्री सभी सेमेस्टर के कुल योग में न्यूनतम 50% और 12 साल का अनुभव

चीफ मैनेजर इनफार्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर - न्यूनतम सभी सेमेस्टर के साथ आईटी/कंप्यूटर साइंस में मास्टर/बैचलर इंजीनियर डिग्री और 10 साल का अनुभव.

चीफ मैनेजर क्रेडिट -किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सीए/सीडब्ल्यूए/सीएफए की व्यावसायिक योग्यता के साथ स्नातक और 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री. 10 साल का अनुभव

चीफ मैनेजर डिजास्टर मैनेजमेंट - 50% अंकों के साथ TISS से डिजास्टर मैनेजमेंट में मास्टर या उससे ऊपर की डिग्री और 10 साल का अनुभव.

अन्य पदों की शैक्षिक योग्यता के लिए ऑफिसियल अधिसूचना देखें

Bank of Maharashtra Bharti 2022 आवेदन प्रक्रिया :

बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिसियल वेबसाइट bankofmaharashtra.in पर जाएं और 'Careers' फिर 'Recruitment Process' - 'Current Openings' पर क्लिक करें।

यह 'Recruitment of Officers in Scale II, III, IV& V Project 2023-24' की भर्ती के लिए 'ऑनलाइन आवेदन' लिंक पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन करें

अपना विवरण दर्ज करें और उसे सेव करें

फोटो, साइन अपलोड करें

अन्य विवरण भरें

विवरण संशोधित करें, यदि कोई हो

विवरण सत्यापित करने के बाद 'Complete Registration' पर क्लिक करें