BEL Project / Trainee Engineer Recruitment 2022 : बीटेक पास उम्मीदवारों के लिए नौकरी का शानदार मौका, जल्द करें अप्लाई

bel recruitment for engineers great opportunity for btech pass candidates apply now

जो छात्र बीटेक पास हैं और नौकरी के अवसर तलाश कर रहे हैं उनके लिए एक शानदार मौका सामने आया है. दरअसल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा ट्रेनी इंजिनियर और प्रोजेक्ट इंजिनियर के पदों पर रिक्ति को भरने के लिए आवदेन मांगे गये हैं.

BEL के द्वारा ये पद अलग-अलग कैटेगरी में निकाले गये हैं जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सिविल व इलेक्ट्रिकल.

इच्छुक उम्मीदवार नोटिफिकेशन को लेकर ज़रूरी जानकारी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं.

BEL Project / Trainee Engineer Recruitment 2022 योग्यता :

ट्रेनी इंजिनियर की पोस्ट के लिए इच्छुक उम्मीदवारों का B.E / B.Tech / B.Sc ( 4 वर्ष का पाठ्यक्रम ) में इंजीनियरिंग डिग्री होना अनिवार्य है.

BEL Project / Trainee Engineer Recruitment 2022 महत्वपूर्ण तिथि :

जो भी उम्मीदवार इस पोस्ट में इच्छुक हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वह 14 दिसंबर 2022 तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके बाद किसी तरह की कोई उम्मीदवारी स्वीकार नहीं की जाएगी.

BEL Project / Trainee Engineer Recruitment 2022 पदों का विवरण :

BEL भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 260 पदों पर भर्ती के लिए आवदेन पत्र मांगे गये हैं जिनका विस्तृत ब्यौरा कुछ इस प्रकार है.

ट्रेनी इंजीनियर - I

ट्रेनी इंजिनियर के पद के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित कैटेगरी में वैकेंसी है.

मैकेनिकल -35

इलेक्ट्रॉनिक्स -112

कंप्यूटर साइंस -25

सिविल - 04

इलेक्ट्राॅनिक्स -04

प्रोजेक्ट इंजीनियर -I

प्रोजेक्ट इंजिनियर के पद के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित कैटेगरी में वैकेंसी है.

मैकेनिकल-26

इलेक्ट्रॉनिक्स -38

कंप्यूटर साइंस -05

सिविल- 03

इलेक्ट्रिकल - 08

BEL Project / Trainee Engineer Recruitment 2022 इन स्टेप्स से करें नोटिफिकेशन डाउनलोड :

BEL ट्रेनी व प्रोजेक्ट इंजिनियर के लिये नोटिफिकेशन को निम्नलिखित स्टेप्स से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.

स्टेप 1 सबसे पहले उम्मीदवारों को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट https://bel-india.in पर विज़िट करना होगा.

स्टेप 2 उम्मीदवारों को होम पेज पर ‘Recruitment for the Post of Trainee Engineer-I and Project ENGINEER-I FOR BEL’ का लिंक मिलेगा जिसपर उन्हें क्लिक करना है.

स्टेप 3 क्लिक करने के बाद उम्मीदवारों को नई विंडो में अधिसूचना का PDF प्राप्त होगा.

स्टेप 4 उम्मीदवार इस PDF को डाउनलोड कर रख सकते हैं.

BEL Project / Trainee Engineer Recruitment 2022 ऐसे करें अप्लाई :

इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

स्टेप 1 सबसे पहले उम्मीदवारों को https://jobapply.in/bel2022NOVGZB पर विज़िट करना होगा.

स्टेप 2 होम पेज पर ट्रेनी इंजिनियर और प्रोजेक्ट इंजिनियर के लिए अलग-अलग लिंक दिखेंगे उम्मीदवार को जिस श्रेणी में आवदेन करना है वहां क्लिक करें.

स्टेप 3 फॉर्म में आवश्यक जानकरी भरें.

स्टेप 4 जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क देना होगा जो की ट्रेनी इंजिनियर के लिए 15० + 18% GST व प्रोजेक्ट इंजिनियर के लिए 400 + 18% GST है.

स्टेप 5 अब उम्मीदवार अपना फॉर्म सबमिट कर दें.