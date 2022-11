भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए गाइडलाइन जारी, जानें इसके बारे में

Uplinking and Downlinking of Satellite Television: केन्द्रीय कैबिनेट ने भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए गाइडलाइन 2022 को मंजूरी दे दी है. नई गाइडलाइन टेलीविजन चैनलों के लिए आसान प्रोटोकॉल उपलब्ध करायेंगे. इसके तहत भारत में पंजीकृत टीवी चैनलों, कंपनियों और एलएलपी को अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग को और अधिक आसान बनायेंगे.

नई गाइडलाइन के तहत टेलीपोर्ट्स हब की स्थापना, सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग (SNG), डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग (DSNG), इलेक्ट्रॉनिक न्यूज गैदरिंग सिस्टम (ENGS) और न्यूज़ एजेंसीज द्वारा अपलिंकिंग और लाइव कार्यक्रम की अस्थायी अपलिंकिंग आदि कार्यों में आसानी होगी.

#Cabinet approves “Guidelines for Uplinking and Downlinking of Satellite Television Channels in India, 2022”



Detailed Guidelines: https://t.co/Kod0RUawki



Read here: https://t.co/h20rbl5RI7 #CabinetDecisions



1/2 pic.twitter.com/OKvOJ3moKV