कनाडा नगर निगम ने बदला पार्क का नाम अब कहलाएगा “श्रीभगवद गीता पार्क”

कनाडा के ब्रैम्पटन नगर निगम ने कनाडा में रहने वाले हिन्दुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए एक पार्क का नाम बदलकर श्रीभगवद गीता पार्क रख दिया है . कनाडा नगर निगम के अनुसार यह हिन्दू समुदाय के योगदान का प्रतीक रहेगा .

ब्रैम्पटन स्थित यह पार्क कोई आम या छोटा पार्क नही है बल्कि यह एक 3.75 एकड़ के दायरे में फैला हुआ पार्क है . इस पार्क का केवल नाम ही नहीं बदला गया है बल्कि जल्द ही इस पार्क में अब हिन्दू धर्म के कुछ अन्य देवताओं के साथ साथ भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन की प्रतिमा भी लगाई जाएगी .

पार्क का नाम बदलने के बाद ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने ट्वीट कर कहा की "आज ब्रैम्पटन के ट्रॉयर्स पार्क का नाम बदलकर श्री भगवद गीता पार्क कर दिया. ब्रैम्पटन एक मोज़ेक है, और पार्क का नाम बदलना हिंदू समुदाय और हमारे शहर में उनके योगदान को स्मरण कराता है. हम हमारे शहर में सभी संस्कृतियों और सभी धर्मों का जश्न मनाते हैं.

Today, the @CityBrampton unveiled the renaming of Brampton's Troyers Park to Shri Bhagavad Gita Park.

⁰Brampton is a Mosaic, and this renaming commemorates the Hindu community and all they contribute to our City. We celebrate all cultures and all faiths in our City. pic.twitter.com/dHO96ksiPD