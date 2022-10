चीन ने बनाई 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार वाली मैग्लेव ट्रेन

चीन, वह देश जो की आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए पहले दूसरे देशों पर निर्भर रहा करता था , ने आज एक ऐसी ट्रेन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है जिसकी स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी. ज्ञात हुई जानकारी के अनुसार यह ज़मीन पर सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेन हैं.

चीन की ट्रेन निर्माता कम्पनी CRRC ने बर्लिन ,जर्मनी में रेलवे इंडस्ट्री ट्रेड मेले में इस ट्रेन का विमोचन किया. ट्रेन निर्माता कम्पनी के अनुसार यह ट्रेन चीन द्वारा खोजी गयी चीनी तकनीक से बनाई गयी है. कम्पनी का कहना है की इस ट्रेन के प्रोटोटाइप का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पहले ही कर लिया गया था.

China 🇨🇳 has built the world’s fastest train

600 km per hour



